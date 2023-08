De Speld: Pieter Omtzigt loopt Hofvijver in om te bewijzen dat hij niet de nieuwe Messias is

Het Binnenhof en de Tweede Kamer gezien vanaf de Hofvijver Beeld ANP / Bart Maat

Heel Nederland kijkt reikhalzend uit naar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Een van de gedoodverfde kandidaten voor het minister-presidentschap is Pieter Omtzigt. De ‘nieuwe Messias’, zoals hij in de Haagse wandelgangen en in de pers al wordt genoemd, zit zelf absoluut niet te wachten op een plek in het Torentje. Hij is bang dat zijn nieuwe partij te snel zal groeien en doet er daarom alles aan om te bewijzen dat hij niet de nieuwe Messias is.

In zijn meest recente campagnefilmpje is te zien hoe Omtzigt brood en vis uitdeelt totdat het op is, maar er gaat inmiddels ook een filmpje rond waarin hij de Hofvijver in loopt. ‘Zoals ik al zei, ik ben de Messias NIET’, schreeuwt hij in de camera terwijl omstanders hem uit het water helpen.

Ondanks het feit dat Omtzigt er in de peilingen goed voor staat, noemt hij het niet verantwoord om als nieuwe partij meer dan 40 zetels te krijgen. ‘Ook al zou ik de Messias zijn, dan weet je nog niet wat voor apostelen of partijgenoten je achter je aan krijgt’, zegt hij terwijl hij een glas wijn in een glas water verandert. ‘Ja, dit kan ik dan toevallig wel, maar dat bewijst nog steeds niets!’

Ook over toekomstige samenwerkingen laat de kersverse fractievoorzitter van Nieuw Sociaal Contract zich niet uit. ‘Mijn deur staat open voor iedereen, maar ik heb Caroline al horen kraaien, dus ik ben bang dat die partij me nog driemaal zal verloochenen.’

Omtzigt begint erg moe te worden van alle reacties. ‘Als jullie me nog steeds niet geloven zal ik er binnenkort een einde aan maken, zullen wij eens kijken wie er na drie dagen niet meer opstaat uit de dood.’