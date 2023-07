De Speld: Parlementaire enquêtecommissie gaat verder als tribunaal

FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Beeld ANP

Nu de coalitiepartijen en linkse oppositiepartijen niet bereid zijn om deel te nemen aan de parlementaire enquête over de coronacrisis, hebben Forum voor Democratie, Fractie Den Haan en Groep Van Haga besloten om door te gaan als tribunaal.

Wybren van Haga drukt Nederlanders op het hart dat met het opheffen van de parlementaire enquêtecommissie de zaak allerminst is afgedaan: ‘Alle betrokken bestuurders zullen verantwoording moeten afleggen voor het gerecht. Dat er nu geen commissie is die stap voor stap in kaart gaat brengen wat er precies wel en niet gedaan is, en wat voor impact dat heeft gehad op ons land, dat doet daar niets aan af. Misdadigers zijn er om gestraft te worden. Daar mag en gaat niemand aan ontkomen.’

Vooralsnog hebben geen andere fracties dan Forum voor Democratie, Fractie Den Haan, Groep Van Haga en PVV Kamerleden aangedragen voor het tribunaal. Voor Pepijn van Houwelingen is dit juist reden om het tribunaal voort te zetten. ‘Juist nu moeten we als volksvertegenwoordigers onze verantwoordelijkheid nemen. Dat andere partijen nu afhaken is ontzettend laf, daar gaan we als tribunaal ook nog wel passende maatregelen voor bedenken.’

Er is veel lof voor de Kamerleden die hun nobele werk ten behoeve van het functioneren van onze democratie willen voortzetten. Maar er is ook kritiek op het tribunaal. Zo zijn critici van mening dat er een ‘zweem van vooringenomenheid’ hangt rondom de leden van het tribunaal. ‘Totale nonsens’, laat Van Houwelingen weten in een uitzending van Ongehoord nieuws.

Van Houwelingen zegt dat hij als eerste D66-Kamerlid Sjoerdsma heeft opgeroepen voor het tribunaal: ‘Zijn tijd is gekomen.’