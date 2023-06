De Speld: Overheid plaatst pop-ups op uitkoopsite om boeren over de streep te trekken

De pop-ups op de uitkoopsite voor boeren. Beeld Studio Speld

Op de website verschijnen tijdens het proces dat de boer doorloopt verschillende meldingen die bedoeld zijn om de boer een zetje te geven. Zo staat er bij aanvang van de rekentool meteen ‘erg gewild’. Na het uitrekenen lezen we ‘afgelopen 24 uur 6 boeren uitgekocht’. En, om de druk nog wat extra op te voeren: ‘We hebben nog 1 plekje om uitgekocht te worden bij dit Natura 2000-gebied.’

Volgens neuroloog Mirjam Veenstra is het allemaal bedoeld om mensen psychologisch rijp te maken. ‘We zijn uiteindelijk allemaal simpele mensen die gestuurd worden door emoties. Boeren gaan toch nadenken als ze zo’n waarschuwing zien staan met de tekst ‘laatste kans om uitgekocht te worden’. Als je leest dat je er NU HEEL SNEL bij moet zijn, dan ben je gealarmeerd. Dat is exact de urgentie die we nodig hebben om dit probleem op te lossen.’

Volgens Veenstra is groepsdruk een uitstekend middel om pressie uit te oefenen. Dat ziet ze terug op de overheidswebsite. ‘Teksten als ‘3000 andere boeren bekeken deze uitkoopregeling’ laten zien dat het kennelijk heel gewoon is om deze optie serieus te bekijken. Mensen willen nooit de eerste zijn, maar als iedereen het doet, dan voelt dat veilig.’

De overheid verwacht dat de nieuwe tactieken zeker gaan leiden tot meer uitkoopregelingen. ‘Ook als je geen boer bent wil je na het bezoek van de site je boerderij wel verkopen.’