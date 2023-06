De Speld: Op vakantie gaan te duur? Zo hou je het betaalbaar

Beeld Getty Images

Blijf werken, dan verdien je geld én je hebt minder tijd om het uit te geven

Op vakantie gaan kost geld, met werken verdien je juist geld. Een simpel rekensommetje leert dat blijven werken dus de ultieme manier is om per saldo beter uit de vakantieperiode te komen. Bovendien heb je tijdens het werken ook helemaal geen tijd om je geld uit te geven. Kortom: combineer je staycation met een workcation en laat het cation-gedeelte lekker los.

Ga op vakantie bij de buren

Natuurlijk, het zal voor je buren even schrikken zijn als je je tentje opzet in hun tuin. En natuurlijk, het zal voor jezelf even wennen zijn dat de handdoeken soms weggehaald worden uit de woonkamer en er altijd een rij voor de badkamer staat. Maar na die lastige opstartfase zul je zien dat op vakantie gaan bij de buren een heerlijk alternatief is voor een traditionele vakantie. Weeg wel van tevoren af hoe erg je gesteld bent op een goede band met je buren.

Ga off the beaten track, naar Belarus bijvoorbeeld

Conventionele vakantiebestemmingen worden steeds duurder, een oplossing daarvoor is om op vakantie te gaan naar een plek die niet populair is. Denk aan een roadtrip naar Belarus, heerlijk in deze tijd van het jaar. Of wat te denken van Den Helder, de parel van de kop van Noord-Holland? Ook Kirgizië, Moldavië en de meeste dierenspeciaalzaken kunnen hartstikke leuke vakantiebestemmingen zijn in de zomer.