De Speld: OceanGate gaat excursies organiseren naar bodem regenplassen Nederland

Beeld Shutterstock/Studio De Speld

Wie mee wil, moet in ieder geval diep in de buidel tasten: het goedkoopste arrangement, een retourtje naar een regenplas op het marktplein in Hoorn, kost 2,5 ton. Voor het duurste arrangement, een excursie naar de bodem van een viaduct in Geleen, betaal je meer dan een miljoen. Gevaarlijk is het zeker: niemand weet nog precies hoe diep het daar is.

Toch schijnen de eerste miljonairs zich al te hebben gemeld. De woordvoerder van OceanGate zegt al inschrijvingen te hebben van een vastgoedmagnaat, iemand die rijk is geworden met mondkapjes (inclusief zijn zoon) en een prins. ‘Er zijn in dit segment voldoende mensen bereid om voor onze service te betalen’, zegt de woordvoerder. ‘Wie meegaat, kan voor de rest van z’n leven zeggen op de bodem van onze regenplassen te zijn geweest.’

Diepwaterexperts maken zich echter zorgen over de kwaliteit van de onderzeeërs. ‘De boot is gemaakt van koolstofvezel en titanium. Dat is leuk voor de Marianentrog, maar lang niet sterk genoeg om tot dit soort diepten te gaan. Het brengt grote risico’s met zich mee. Niet alleen de enorme druk, maar ook niet-gerecyclede flesjes kunnen fataal zijn.’

Ook wordt er gevreesd voor de overlast van de excursies. ‘Er zijn heel veel kinderen die straks niet meer gewoon in die plassen kunnen stampen.’