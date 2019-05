De Speld: nieuwe partij Zeus Leeft! spreekt veel conservatieve kiezers aan

Ze krijgen weinig persaandacht deze campagne: Zeus Leeft! Toch voelen steeds meer jonge, conservatieve kiezers zich aangetrokken tot het gedachtengoed van de kersverse partij.

De partij heeft als beginsel dat Europa van oorsprong een pre-joods-christelijk continent is. Kandidaat-lijsttrekker Jordy Versteeg wil het Europese gedachtegoed weer in ere herstellen. ‘Vanaf het moment dat we stopten de Olympische goden te aanbidden is Europa afgedwaald van haar polytheïstische waarden.’

Volgens Versteeg is het bezopen dat de God die Europa heeft gesticht zo in het verdomhoekje terecht is gekomen. ‘We hebben alles aan Zeus te danken. Als hij niet in een stier was veranderd en de verleidelijke prinses Europa naar Kreta had ontvoerd en haar daar had verkracht, had het Europarlement niet iedere maand naar Straatsburg hoeven verhuizen. Zonder Zeus geen verbod op plastic rietjes.’

Ook voor het vluchtelingenprobleem bieden de Griekse goden een oplossing. ‘Van de vluchtelingen op de Middellandse Zee wordt nu een probleem van het vasteland gemaakt. Maar er kan maar één iemand over beslissen: Poseidon. Hij heeft geen makkelijke jeugd gehad, hij weet hoe het is. Hij is door zijn vader opgegeten en uitgebraakt. Enfin: hij kan in ieder geval uit het niets eilanden laten ontstaan. Dus zolang die vluchtelingen op die bootjes nog wat ruimte overhouden voor offerdieren komt het wel goed met ze.’

Zeus Leeft! mikt bij de Europese verkiezingen op 4 zetels. Volgens Versteeg moet dat geen enkel probleem zijn. ‘Uit peilingen blijkt dat veel jongere kiezers zich sinds de opkomst van het monotheïsme niet meer herkennen in de politiek. Om hen te overtuigen zullen we aan de vooravond van de verkiezingen 6 lammetjes, 32 schapen, een hecatombe, 37 geiten en een middelbare scholier offeren aan de oppergod.’