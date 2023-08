De Speld: Nederlanders willen betere politici om vertrouwen in overheid te herstellen en om te kunnen bedreigen

Het toeslagenschandaal, de stikstofcrisis, Groningen, het heeft er allemaal aan bijgedragen dat veel Nederlanders momenteel geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Rond de 40 procent van de mensen zegt nog maar vertrouwen te hebben in de overheid. Politicoloog Tom van der Meer bespreekt de resultaten: ‘Mensen snakken naar betere bestuurders die de grote problemen kunnen oplossen, en om ze structureel te bedreigen zodat ze binnen een paar jaar weer hun biezen pakken.’

Van der Meer vervolgt: ‘Nederlanders zijn bang voor een neerwaartse spiraal, er is behoefte aan een frisse wind in Den Haag, aan capabele mensen die we helemaal kapot kunnen maken. Er zijn bestuurders nodig die de complexe dossiers kunnen oppakken en van wie we de kinderen kunnen bedreigen. Uiteraard in eerste instantie via sociale media, maar we kunnen ook met een fakkel komen of met een tiental trekkers op de stoep staan.’

Nieuwsuur-journalist Arjen Noorlander bevestigt dit beeld: ‘De overheid moet weer voor de mensen werken, weer dingen voor elkaar krijgen. Als ze dat gewoon doen, zijn ze sowieso binnen vier jaar opgebrand door de werkdruk, gebrek aan ondersteuning en voortdurende bedreigingen.’