De Speld: Nederlander bereid om naar derde cirkel van de hel te vliegen om gewoon vakantie te kunnen vieren

Beeld Getty

Als we de afgelopen weken iets geleerd hebben, is het dat Nederlanders er werkelijk alles voor over hebben om hun vakantie te redden. Zo ook Conny en Hans uit Aalsmeer, die afgelopen zaterdag naar de derde cirkel van de hel vlogen om gewoon lekker vakantie te vieren. Wat ze daar aantroffen, was niet mals.

‘Natuurlijk lazen we van tevoren wel wat zorgwekkende berichten, maar we zijn toch gegaan, omdat we geen annuleringsverzekering hadden afgesloten’, zegt Hans, die liever zijn leven riskeert dan een vakantie omboekt. ‘Het was verschrikkelijk, bijna alles was afgefikt. Gelukkig stond ons hotel er nog, maar wat je dan qua service voorgeschoteld krijgt...’

‘Als je all-inclusive boekt, verwacht je ook dat alles tiptop in orde is’, zegt Conny. ‘We kregen niet eens een lekker broodje bij het ontbijt. Dan zegt zo’n hotelmanager dat de bakkerij om de hoek is afgebrand, maar wat hebben wij daarmee te maken?’

Desondanks heeft het koppel geen moment overwogen om niet te gaan. ‘Je kan tegenwoordig nergens meer heen’, legt Hans uit. ‘Overal heb je wel wat: overstromingen, stormen, extreme hitte, bosbranden. Of je nu in Nederland of in de derde cirkel van de hel zit, je bent eigenlijk nergens meer veilig.’

Hebben Conny en Hans dan helemaal geen leuke vakantie gehad? ‘Nee, natuurlijk niet, wat denk jij dan?’, bitst Conny. ‘We waren bijna dood, gek.’

Toch is het stel uit Aalsmeer blij dat ze wel gegaan zijn. ‘Als je de verschrikkelijke weersomstandigheden en alle bijna-doodervaringen wegdenkt, was het prima. Die vakantie pakken ze ons niet meer af.’