De Speld: Nederland trots op behalen halve finale Eurovisiesongfestival

Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens de openingsceremonie van het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Beeld ANP

Nederland staat vanavond in de halve finale van het Eurovisiesongfestival. Een prestatie waar Nederland nu al razend trots op mag zijn, zo is de teneur.

‘Ongelofelijk knap, zeker voor zo’n klein landje. Je staat toch maar mooi tussen de beste 37 deelnemers van Europa’, vindt songfestivalkenner Cornald Maas. De prestatie leidt in het hele land tot euforie. ‘Ongeacht de uitslag vanavond kunnen we zeer tevreden zijn. Waar een klein land groot in kan zijn’, jubelt songfestivalliefhebber Judith Brekman. Brekman: ‘Er was in aanloop naar dit evenement veel kritiek, maar dit hebben we toch maar mooi bereikt.’

Succeszangers Mia en Dion zelf zijn ook zeer gelukkig met de halvefinaleplaats: ‘Vanaf nu is eigenlijk alles bonus. We hebben het al geweldig gedaan, we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde campagne. Dus vanaf nu is het gewoon genieten van iedere seconde en mochten we dan ook nog eens de finale halen, ja, ik weet niet hoe ik dan zal reageren. Maar reken maar dat de champagne dan op tafel komt.’

Over de kansen op die finale zijn de meningen verdeeld, maar volgens Mia en Dion hebben ze niks te verliezen. ‘De druk ligt absoluut bij de grote landen, dus wij kunnen er onbevangen invliegen vanavond. We weten dat het hele land al ontzettend trots op ons is, in andere landen wordt er veel meer verwacht. Onder die druk kan het zomaar eens zijn dat je een uithaal finaal mist natuurlijk. Daar moeten wij dan van profiteren.’

De documentaire The road to the semi-finals zal binnenkort op Videoland verschijnen. Mia en Dion kijken reikhalzend uit om deze prachtige aanloop naar dit knotsgekke avontuur te tonen aan hun fans. ‘Maar nu eerst genieten!’