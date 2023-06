De Speld: Man die verslaafd is aan gokreclames valt in diep gat nu verbod ingaat

Joram is ontredderd. Beeld Getty

‘Er ging zo veel tijd in zitten, ik kwam aan niets anders meer toe. Je staat ermee op en als je weer naar de klok kijkt, zijn er zomaar vier uren verstreken, zonder dat je hebt gegeten.’ Het begon onschuldig bij Frummel van de Staatsloterij. Dat bleek een ‘gatewayreclame’: langzaam gleed hij via Koning Toto af naar BetCity, en later naar de louche krochten van het online gokken. ‘Bij elke reclame krijg je een snelle high, je wil altijd meer.’

Deze week worden de buitenreclames weggehaald en op tv zullen er vanaf komende zaterdag geen gokreclames meer te zien zijn. Het is een hard gelag voor Joram. Hij vindt het totaal onverantwoord van de overheid dat ze nu opeens geen reclames meer beschikbaar stellen. Kwetsbare mensen zoals hij komen daarmee in de kou te staan. ‘Ik word gedwongen eindeloos gokbanners weg te klikken op illegale sites, het is gewoon niet hetzelfde.’

Zijn omgeving maakt zich ook druk om Joram. Zijn broer Dave wil dat hij eindelijk hulp zoekt. Het is de vraag of Joram zijn verslaving echt onder ogen wil komen. Dave heeft volgende week wel een eerste bijeenkomst van de Anonieme Gokreclameverslaafden voor hem gepland.

Joram tuurt ontredderd voor zich uit: ‘Hoe moet ik daar tijd voor maken dan?’