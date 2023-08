De Speld: Hoekstra onzeker over gat in cv: ‘Tussen Shell en steun aan KLM misschien te weinig met klimaat gedaan’

Wopke Hoekstra Beeld Robin Utrecht/ ANP

Nu Wopke Hoekstra groen licht heeft gekregen van Ursula von der Leyen als Eurocommissaris klimaat, wacht hem enkel nog het oordeel van de klimaatcommissie van het Europees Parlement. Wellicht een formaliteit, maar toch blijft Hoekstra onzeker over het gat in zijn cv: ‘Tussen Shell en de steun aan KLM heb ik misschien iets te weinig met klimaatverandering gedaan.’

‘Ik had in de jaren dat ik bij Shell werkte natuurlijk nog geen idee dat ik later de nieuwe ‘klimaatpaus’ zou worden. Ook toen ik bij het CDA zat of toen ik de steun aan vervuilende bedrijven toezegde eerlijk gezegd nog niet’, legt Hoekstra uit. ‘Ik had in die jaren dus best iets meer aan kunnen doen aan het klimaat om mijn cv wat strakker te trekken.’

‘Ik wil er gewoon voor gaan, dus hoop dat de klimaatcommissie dat straks ook ziet’, vervolgt Hoekstra. ‘Noem me een oud-Shellmedewerker, noem me de man die schaamteloos miljarden voor KLM vrij wilde maken of noem me iemand die de stikstofplannen bij nader inzien toch niet heilig vond. Maar dat neemt toch niet weg dat ik in mijn mogelijke rol als Eurocommissaris voor klimaat weer heel andere dingen kan roepen?’

‘Natuurlijk ben ik lichtelijk gespannen voor de hoorzitting in september’, aldus Hoekstra. ‘Hopelijk draaien ze in het vliegtuig naar Brussel een film die me de nodige afleiding geeft, zo vlak voor de ondervraging. Het is jammer dat ik niet over zee vlieg, want ik word altijd heel rustig van het uitzicht op olieboorplatforms.’