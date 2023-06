De Speld: Hoe krijg je je swag terug na een bijna gelukte coup op jouw regime?

Vladimir Poetin Beeld Getty Images

Het overkomt de besten, maar het levert hoe dan ook een flinke deuk op in je zelfvertrouwen op: als de coup-poging op jouw regime even gevaarlijk succesvol leek te zijn. Hoe ga je daarmee om? Je swag terugkrijgen is van levensbelang. Zonder swag wacht de kogel. Dus: hoe krijg je je swag terug?

Bel al je criminele vriendjes om te weten of ze nog achter je staan

Er gingen geen Russen voor jou de straat op. Kennelijk heb je geen brede steun meer onder de bevolking. Je moet het nu echt van criminele vriendjes hebben. Bel ze op, vraag om steun, pers ze af, alle middelen zijn geoorloofd. Het gaat om jouw swag.

Zeg dat je je vijanden vergeeft en vergeef ze daarna toch niet

Je vijanden kunnen je zelfvertrouwen breken, maar jij kunt je vijanden vervolgens gebruiken om je zelfvertrouwen weer terug op te bouwen. Zeg bijvoorbeeld dat je ze vergeeft, en vergeef ze daarna toch niet! Executeer ze op een voor jou opportuun moment, swaglord.

Gooi wat mensen uit het raam

Om je eigen statuur weer een beetje op te vijzelen is het zaak zo snel mogelijk wat mensen uit het raam te gooien. Het liefst in militaire of politieke kringen, mensen die mogelijk iets lelijks over je hebben gezegd. Dit voedt je zelfvertrouwen, je kunt het nog steeds, nog even en je swag is weer helemaal terug.

Drop nieuwe foto’s waarop je halfnaakt op een beer rijdt

Werkt het de eerste keer? Dan werkt het ook nadat een moordlustige ex-cateraar met een huurlingenleger bijna je baantje heeft afgepakt. Een ontbloot bovenlijf doet het altijd goed, het is ook een goed moment om die zwarte band judo weer eens van stal te halen.