De Speld: Gemeenten willen dat vertrekkende Haagse politici worden opgevangen in de regio

De val van het kabinet heeft een leegloop in politiek Den Haag in gang gezet. Nadat Mark Rutte had aangekondigd zich niet meer verkiesbaar te stellen als lijsttrekker voor de VVD, volgden diverse politici, onder wie Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, zijn voorbeeld. Gemeenten in het hele land vrezen een overschot aan lokale bestuurders en pleiten voor opvang in de regio.

Commissaris van de koning in Limburg Emile Roemer wil paal en perk stellen aan de instroom van landelijke politici in de gemeentes. ‘Haagse politici pikken onze baantjes in. Als er ergens een burgemeesterspost vrijkomt zijn ze er altijd als de kippen bij. Er komt nu een tsunami aan Haagse politici op ons af dus we moeten nu handelen. De hele doorstroom van bestuurders dreigt vast te lopen.’

Het aanmeldcentrum voor Haagse politici in Dronten kan de aanwas nu al niet meer bijbenen, wat voor grote discussies zorgt binnen de verschillende gemeentebesturen. Waar het ene bestuur pleit voor een strengere selectie, is het andere juist van mening dat je politici die vluchten voor de Haagse bestuurscultuur te allen tijde zou moeten opvangen.

Commissaris van de koning in Drenthe Jetta Klijnsma ziet ook weinig ruimte voor de nieuwe aanwas. ‘Er zijn ook lokale bestuurders die recht hebben op een baantje. Ik vind niet dat die Haagse lui zomaar voorrang moeten krijgen. Wij vinden dat maximaal 10 procent van de landelijke politici bij lokaal bestuur terechtkan.’