De Speld: Forum wil Polen en Bulgaren naar Nederland halen om provinciale zetels in te vullen

Het leek een probleem te worden voor Forum voor Democratie: de partij heeft meer zetels in de Provinciale Staten gewonnen dan ze kandidaten heeft. Partijleider Thierry Baudet heeft daar echter een oplossing voor gevonden. Forum gaat Poolse en Bulgaarse gastarbeiders naar Nederland halen om de zetels te bezetten.

‘Het is werk dat onze eigen mensen niet willen doen’, legt Baudet uit. ‘Dan is het een praktische en rationele oplossing om arbeidsmigranten te halen. Zolang we in de Europese Unie blijven, kan dat gelukkig zonder al te veel problemen.’

Al begin volgende week komen de eerste busjes aanrijden vanuit Oost-Europa. In de buurt van Almelo zijn een paar vakantiehuisjes afgehuurd waar de Polen en Bulgaren kunnen slapen. Baudet: ‘Het is allemaal wat haastwerk, maar gelukkig heeft Theo (Hiddema, red.) op heel korte termijn wat geschikte lui kunnen regelen. We weten niet precies wat hun standpunten zijn inzake het klimaat, maar ze hebben in ieder geval een gezonde dosis vreemdelingenhaat. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking een succes gaat worden.’

Veel geld gaat het halen van de buitenlandse krachten volgens Forum niet kosten. ‘Ze worden niet direct door de provincie betaald maar door een payroller, dus op het moment dat eentje z’n been breekt als-ie uit z’n zetel valt moet-ie terug naar Krakau, dus dat is lekker goedkoop. Bovendien hebben we een goede deal gesloten met het huisjespark. Onze kandidaten voor de Provinciale Staten mogen daar gratis slapen. In ruil daarvoor moeten ze vergaderingen bijwonen over het opknappen van huizen. Volgens mij is het een win-winsituatie.’