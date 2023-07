De Speld: CDA zou het liefst ‘labiele teringhond’ als nieuwe lijsttrekker hebben

Pieter Omtzigt Beeld ANP / ANP

‘We doen een moreel appèl op deze zieke psychopaat om Nederland te redden’, schrijft een anoniem CDA-lid. ‘Deze focking eikel is politiek bevlogen en staat er goed op bij het Nederlandse volk. Misschien zit er nog wat oud zeer bij die gek, maar we hopen dat hij over zijn eigen schaduw heen kan stappen. Als iemand het CDA met zijn fingerspitzengefühl en uitgesproken denkbeelden weer groot kan maken, is het deze gestoorde psychopaat wel. Dat zou geweldig zijn voor ons land en de partij.’

Het CDA-bestuur verwacht dat Omtzigt niet alleen electoraal succes kan boeken, maar ook inhoudelijk de partij weer smoel kan geven. Wel geven ze aan dat het in campagnetijd beter zou zijn als Omtzigt in de uitingen minder als een ‘focking eikel op een naziposter’ staat zoals vorige keer. ‘Het is wat ons betreft geen dealbreaker, maar we zouden daar wel graag een open gesprek over voeren.’

‘Laat het duidelijk zijn: als hij inmiddels hulp heeft gezocht is hij wat ons betreft hartstikke welkom’, aldus een anonieme CDA-coryfee.