De Speld: CDA gaat de deuren langs op zoek naar een lijsttrekker

Het voltallige CDA-bestuur staat voor een blauwe voordeur in Schaijk. Na twee keer bellen doet er een oude vrouw open. ‘Goedemorgen mevrouw’, klinkt het in koor. ‘Wat een mooie dag vandaag, vindt u ook niet? Het kan zijn dat u het gemist heeft, maar het kabinet is gevallen en daarom komen er weer verkiezingen aan. De uitgelegen kans om lijsttrekker te worden. Heeft u daar weleens over nagedacht?’ De vrouw kijkt vertwijfeld voor zich uit en zegt: ‘Ehhh, wat?’

Niet iedereen is meteen enthousiast, maar het bestuur heeft een goed ingestudeerde strategie om mensen over de streep te trekken. ‘Het begint natuurlijk met vrolijkheid en een boel enthousiasme,’ zegt voorzitter Hans Huibers, ‘maar daarna hebben we een sterk draaiboek dat we kunnen afdraaien om mensen in de hoek te krijgen waar we ze hebben willen.’

Huibers is ervan overtuigd dat ze met deze methode een geschikte kandidaat tegen het lijf gaan lopen. ‘We willen een echte outsider of in ieder geval iemand die geschikter is dan Bruls of Bontenbal.’

De tijd begint wel te dringen. Eind augustus moet de lijst rond zijn. ‘We zijn optimistisch. Er zijn zeker drie mensen die erover na gingen denken en ons eventueel eenmalig wilden helpen, maar nergens aan vast willen zitten.’