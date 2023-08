De Speld: CDA-bestuur: ‘Bontenbal met kop en schouders de enige kandidaat’

De nieuwe lijsstrekker van het CDA, Henri Bontenbal. Beeld ANP

‘Het is wel een lijsttrekker waar je het over hebt, hè’, legt waarnemend bestuursvoorzitter Mark Buck uit. ‘Tijdens zo’n selectieprocedure moet je zeer zorgvuldig te werk gaan. We hebben dan ook veel andere kandidaten zien afhaken voor we in Henri onze enige keuze vonden. Henri was onze favoriete vijfde keus en we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Met hem hebben we een kandidaat in handen die de partij weer op het stembiljet kan krijgen.’

Het bestuur heeft volgens Buck geen enkele twijfel dat Bontenbal een beschikbare kandidaat is. ‘Als je kijkt naar zijn profiel, naar waar hij voor staat, zijn capaciteiten, zijn cv, zijn bestuurlijke ervaring, zijn netwerk en zijn reputatie bij collega’s en partijgenoten, ja, dan kun je alleen maar zeggen dat hij absoluut de enige kandidaat was. En hij leeft nog. Dat was ook een pre. Dus ja, hij was echt de enige keuze van onze dromen.’

Bontenbal zelf blijft bescheiden. ‘Ik kan niet ontkennen dat ik inderdaad beschikbaar ben, maar vind het ook nogal ongemakkelijk om te zeggen dat ik echt de enige kandidaat ben. Dat oordeel laat ik graag aan anderen. Ik heb er vertrouwen in dat ik het bestaan van de partij kan uitdragen.’

Het bestuur voegt echter toe dat er met deze voordracht nog niets definitief is. ‘Mocht er zich nog iemand melden met een profiel, dan horen we het graag.’