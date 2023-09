De Speld: Bontenbal ziet CDA als ‘opleidingspartij’: ‘Stomen politici als Van der Plas en Omtzigt klaar voor grote werk’

Beeld ANP

‘We hebben politici als Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt klaargestoomd voor het grote werk. Ik voel geen afgunst omdat zij het nu zo goed doen in de peilingen, ik ben juist alleen maar trots’, zegt de fractievoorzitter. ‘Het is natuurlijk jammer dat ze niet meer bij onze partij zitten, maar toch dienen ze wel als mooi voorbeeld voor iedereen binnen het CDA. ‘Als jij keihard werkt, kun je je verder ontwikkelen en uiteindelijk ook een eigen partij beginnen’, zeg ik ook altijd tegen jonge politici hier.’

Bontenbal wijst op de zogeheten ‘CDA Hall of Fame’. In zijn kantoor hangen foto’s van voormalig CDA’ers die later zijn overgestapt naar een andere partij. ‘Poeh, die heeft ook nog bij ons politiek bedreven’, mijmert hij, wijzend op een portret van Hein Pieper.

‘We zijn realistisch over onze plek in de voedselketen’, vervolgt Bontenbal. ‘Als je hier bij het CDA opvalt als politicus, is de kans groot dat je na een paar jaar bij een grotere partij zit. Daar verzetten we ons niet tegen. Sterker nog, het is een unique selling point voor ons. Bij het CDA kun je de grootste politici van de toekomst aan het werk zien. Daar schrijven we trouwens meer over in ons verkiezingsprogramma: CDA, for the future.’