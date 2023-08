De speelstijl van Thomas van Ouwerkerk, Sacha Muller en Jos Nargy sluit naadloos aan bij de schrijfstijl van Toon Tellegen ★★★★☆

Vanaf links: Jos Nargy, Thomas van Ouwerkerk en Sacha Muller in ‘Twee oude vrouwtjes’. Beeld Bas de Brouwer

In de verhalenbundel Twee oude vrouwtjes (1994) gaat Toon Tellegen met zijn kenmerkende opgeruimde optimisme de vergankelijkheid te lijf. Thema’s die in zijn dierenverhalen taboe zijn – romantiek, seks, dood – krijgen ruim baan. Het levert goudeerlijke kleinoodjes op over mensen die op de valreep vastbesloten het leven omarmen.

Thomas van Ouwerkerk, Sacha Muller en Jos Nargy brengen in deze innemende voorstelling een aantal van die verhalen naar het theater. Op prachtige wijze transformeren ze tot hoogbejaarde dames: kleine kromming hoog in de rug, een bibber in de armen. Het zijn aanzetjes, nergens op de karikatuur, precies genoeg voor de toeschouwer om het beeld af te maken.

In wisselende samenstelling vertolken ze verschillende korte tot zeer scènes tussen de twee vrouwtjes: een schuchtere zoen, die jaren geleden was en ronduit heerlijk is; een onverwacht aangekondigd vertrek, waar anders op gereageerd wordt dan gehoopt; het inwilligen van een reeks curieuze laatste wensen. Hun speelstijl sluit naadloos aan bij de schrijfstijl van Tellegen: lichte toon, zwaardere thema’s. Daardoor wordt het nergens larmoyant. En wat is het heerlijk om te zien hoeveel we allemaal – jong of oud, m/v/x – lijken op die sputterende, pruttelende en lieve dametjes, die ook maar hun best doen.

De drie spelers vertaalden al vaker werk van Tellegen naar toneel, maar met dit boek hebben ze een speciale band, vertellen ze aan het begin. Voor Muller – die tien jaar lang een relatie met Van Ouwerkerk had – was dit bijvoorbeeld het eerste boek dat hij las waarin een liefdesrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht nergens van buitenaf werd geproblematiseerd. De laatste scène van de voorstelling is voor Muller en Van Ouwerkerk. Twee oude vrouwtjes zitten tegenover elkaar. ‘Wat vreemd om niet meer van elkaar te houden’, constateren ze. Zoiets zeg je alleen maar tegen iemand van wie je nog altijd heel veel houdt.

Op dat soort momenten – wanneer spelers en personages deels samenvallen – is Twee oude vrouwtjes het spannendst, want het meest kwetsbaar. Die extra, persoonlijke laag wordt hopelijk nog verder uitgebuit als de voorstelling in het voorjaar van 2024 in uitgebreide versie gaat toeren langs verschillende theaters door het land.