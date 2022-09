De spectaculaire omslagen van oud-punker Roel Smit zijn eindelijk gebundeld ★★★★☆

Extra Large Beeld Roel Smit

Merchandising voor metalheads, waar moet je dan aan denken? Natuurlijk aan T-shirts met prints van Iron Maiden, Motörhead en Five Finger Death Punch. Maar ook aan babyrompertjes met de opdruk ‘My first Metal Shirt’ en een getekende corna, de bokkengroet met opgestoken pink en wijsvinger. Of aan ‘baardkralen’ in de vorm van doodshoofden om, inderdaad, je baard mee te versieren. Alles wat het hartje van metalliefhebbers sneller doet kloppen wordt sinds jaar en dag op de markt gebracht door het bedrijf Large. Elk kwartaal verschijnt er een catalogus en 25 jaar lang werden de covers daarvan getekend door Roel Smit (1967), illustrator en voormalig punker. Zijn spectaculaire omslagen zijn nu eindelijk gebundeld, in het boek Extra Large.

Large (2014) Beeld Roel Smit

Smit benaderde zijn coverontwerpen als een striptekenaar, dus verhalend, met humor en scherpe randjes. Om de afzonderlijke covers aan elkaar te linken bedacht hij de figuur Harrie, een metalhead met lang blond haar, honkbalpet achterstevoren en All Stars aan zijn voeten. Gaandeweg kreeg die ook een liefje, Harriëtte (zoals Ike z’n Ikettes had), een gothic met zwart piekhaar. Zij vormen het stralende middelpunt van ieder omslag, maar worden altijd omringd door een bonte verzameling wezens en typetjes uit de muziekwereld, filmklassiekers, strips en sprookjes. Van Sjakie en z’n wondersloffen tot de haai uit Jaws, van Uncle Sam tot Jezus en van Jeanne d’Arc tot John Travolta in het hagelwitte discopak: zoekplaatjes voor fans van de populaire cultuur.

Large (2005). Beeld Roel Smit

Large (1990). Beeld Roel Smit

Smits allereerste Large-cover was een persiflage op de beruchte hoes van Appetite for Destruction, het debuutalbum van Guns N’ Roses waarop een robot een meisje verkracht tot er een soort wraakengel uit de lucht komt vallen die er een eind aan maakt. Dit tafereel was geschilderd door Robert Williams, een van de helden van de Amerikaanse undergroundbeweging. Een andere belangrijke inspiratiebron voor Smit was kunstenaar Peter Pontiac, de Nederlandse underground-adept, wiens tekenstijl door die van Smit heen schemert. Vooral op de wintercatalogus van 1995 is de artistieke verwantschap frappant.

Al snel ontwikkelde Smit een heel eigen beeldtaal, die opvalt door een merkwaardige mix van eng en schattig, van cute en creepy. Hij tekent vleesetende zombies, skeletten in nazi-uniform en gemuteerde monsters, maar verpakt z’n griezels in een stevige, cartoonachtige lijn die ze als het ware ontwapent. Deze cocktail paste Smit zelfs toe op zijn eigen verschijning: vroeger was hij zanger van de punkband Human Alert en verkleedde zich dan weleens als Kuifje, met blauwe trui en wit kraagje, maar dan wel met zwart geschminkte ogen à la Alice Cooper.

‘Reign in Blood’ van de band Slayer uit 1986. Beeld rv

Dat Extra Large nu pas wordt uitgegeven is eigenlijk vreemd, want Smit tekende zijn laatste omslag al in 2016, waarna Large Popmerchandising overstapte op covers met fotografisch beeld. Beter laat dan nooit, want in het fonds van uitgeverij Concerto Books zitten ook strips over de Beatles en de Ramones en daar past hij prima tussen. Nu maar hopen op een herdruk van zijn overzichtswerk uit 2008, Rock ’n Roel – Artrock by Roel Smit, dan hebben we zijn tributes aan de popcultuur compleet.

Large (herfst 2009). Beeld Roel Smit