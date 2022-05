De sound van Porridge Radio is rijker, de singles zijn er en, het belangrijkst, Dana Margolin is er ★★★★☆

In een recent interview legde Dana Margolin, frontvrouw van Porridge Radio uit Brighton, uit wat ze beoogt met haar indringende lyriek en voordracht: ze wil herhalen tot je van ongemak niet meer weet waar je kijken moet. Het moet schuren.

Kenmerkend voorbeeld op het derde album (met de moeizame titel Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky) is Birthday Party: Margolin die net zo lang ‘I don’t want to be loved’ schreeuwt tot alle gasten stilletjes zijn afgedropen.

Andere songs lijken over een relatiebreuk te gaan: ‘What you took from me, I don’t even want it back.’

Gaat dít sterke album Porridge Radio dan een doorbraak in Europa bezorgen? De sound is rijker (piano, orgeltje, strijkers), de singles zijn er (Back to the Radio, The Rip) en, het belangrijkst, Dana Margolin is er, de vrouw door wie je het jonge Porridge Radio nu al uit duizenden herkent.

Porridge Radio Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky Pop ★★★★☆ Secretly Canadian/Konkurrent