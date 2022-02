De soulvolle stem van Procol Harum-zanger Gary Brooker maakte van ‘A Whiter Shade of Pale’ een klassieker

Gary Brooker van de band Procol Harum performs tijdens een optreden in de Londense Royal Albert Hall in 2011. Beeld Redferns

Gary Brooker zal voor altijd herinnerd worden aan die ene hitsingle uit de zomer van 1967, die zo ongeveer overal ter wereld de top tien haalde en in Nederland zelfs de eerste plaats. A Whiter Shade of Pale was de debuutsingle van de Britse rockband Procol Harum en geschreven door Brooker (samen met Keith Reid) symboliseerde zeker in Europa de zogeheten Summer of Love. Afgelopen zaterdag overleed hij op 76-jarige leeftijd thuis in Londen aan kanker.

Niemand die precies begreep waar het over ging. Hoezo: We skipped the light fandango? Maar het bezwerende orgel-intro en vooral de onwaarschijnlijk mooie, soulvolle stem van Gary Brooker maakte van het nummer met Bach-citaat een popklassieker die in populariteit van eenzelfde orde was als acht jaar later Bohemian Rhapsody van Queen. Brooker werd door zijn oude organist Matthew Fisher in 2005 voor de rechter gedaagd. Fisher eiste en kreeg een deel van de auteursrechten van A Whiter Shade of Pale. Een uitspraak die door Brooker als ‘a darker shade of black’ wordt bestempeld.

Hoewel geen succes van Procol Harum er later bij in de buurt kwam van dit nummer, heeft de band waarin Brooker behalve als zanger ook als pianist glorieerde meer hits gescoord die tot het collectieve popgeheugen zijn doorgedrongen. En eigenlijk kwam dat altijd door de stem van Brooker dat Homburg (1967), Conquistador (1972), Grand Hotel en misschien wel de mooiste Quite Rightly So (1968) ook in Nederland de hitlijsten haalden. Hij was beslist een van de allergrootste Britse popzangers en kon zich moeiteloos meten met zijn generatiegenoten Van Morrison, John Lennon en Eric Burdon.

Imagoprobleem

Procol Harum met naast Brooker onder meer Matthew Fisher (orgel) en gitarist Robin Trower had in de jaren zeventig echter wel last van een imagoprobleem. Hun muziek was vaak te complex voor de hitparade. Tegelijk werd de muziek ook niet echt serieus genomen door liefhebbers van prog-rockbands als Genesis en Emerson, Lake & Palmer, want te lichtvoetig. In 1977 gaat de band uit elkaar. Brooker maakt met No More Fear of Flying in 1979 een mooie liedjesplaat en scoort met het titelnummer in Nederland een hit.

Maar echt van de grond komt zijn solo-carrière niet. In 1991 wordt Procol Harum heropgericht en zal tot 2019 actief blijven. Tussendoor is Brooker nooit te beroerd zijn stem of toetsen in te zetten op albums van anderen. Tussen de namen van George Harrison, Eric Clapton en Kate Bush valt die van Ad Visser op. Brooker is te horen op Vissers album Hi-Tec Heroes. De single No News from the Western Frontier haalt de tipparade, en wordt volgens Visser in de hoestekst gezongen door ‘my all time hero Gary Brooker’.