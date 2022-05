De songs van Wilco zijn op zijn minst mooi en vaak prachtig ★★★★☆

Het is alsof Jeff Tweedy, troubadour van het Amerikaanse geweten, voorvoelde dat het twaalfde album van zijn band Wilco, Cruel Country, zou verschijnen in een week van diep verdriet in het land waar elke gek een vuurwapen kan kopen.

‘I love my country, stupid and cruel’, rouwt Tweedy in de titelsong van een dubbelalbum dat de geschiedenis en het heden van de VS tegenover elkaar zet als twee personages die nodig moeten bijpraten.

Muzikaal keert Wilco terug naar het genre waarmee het begon, drie decennia geleden: country, americana, hoe je het noemen wilt, het oergenre dat als onderstroom aanwezig was op álle Wilco-albums, zij het soms royaal overwoekerd door muzikale avonturierszin.

Op Cruel Country dompelt Wilco zich erin onder en maakt de band gevoelsmatig een cirkel rond. De liedjes werden vrijwel live opgenomen. Een stemmige, troostrijke songcyclus is het resultaat, over een getroebleerd land dat soms op het punt lijkt te staan te desintegreren: Falling Apart (Right Now).

21 liedjes, ruim 77 minuten, het is veel, maar de songs zijn op zijn minst mooi en vaak prachtig: Hints, The Universe, het lange Many Worlds. Tweedy onderstreept er zijn status mee: die van een man naar wie je luistert wanneer hij over zijn land praat.

En altijd is er liefde: ‘Between happy and sad, I choose you.’

Wilco Cruel Country Pop ★★★★☆ dBpm/Warner