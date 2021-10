De songs van Sam Fender zitten goed in elkaar, beklijven en gaan ook nog eens ergens over ★★★★☆

Hier moet het allemaal nog gaan gebeuren voor de 27-jarige Britse liedjeszanger Sam Fender, maar in eigen land is hij al stevig in de armen gesloten. Zijn tweede album Seventeen Going Under bestormt de hitlijst en de pakkende, gedreven rocksongs zullen ook hier hun weg wel weten te vinden.

Want de sound die Fender hier nog verder weet te verfijnen is die van zijn held Bruce Springsteen, en dat transparante rockgeluid doet het hier goed. Fender krijgt alle succes en lof van Britse critici, want hij heeft dan wel veel van The Boss geleend, zijn liedjes zitten goed in elkaar, beklijven en gaan ook nog eens ergens over. Het opgroeien in het non-descripte North Shields (bij Newcastle) in een bepaald niet welvarend gezin staat centraal, in liedjes vol sterke observaties over het land waarin hij zich uiteindelijk aan alle narigheid heeft weten te ontworstelen. Prima teksten, pakkende songs, overtuigend gezongen. Van Fender gaan we ook hier nog veel horen.

Sam Fender Seventeen Going Under Pop ★★★★☆ Polydor/Universal