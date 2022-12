De solisten van ensemble Pygmalion zijn voortreffelijk en gaan soepel op in de romige koorklank ★★★★★

Het Franse ensemble Pygmalion voert muziek uit van de voorvaders van Bach. Beeld Foppe Schut

‘Waren mijn ogen maar bronnen van tranen, zodat ik dag en nacht mijn zonden kon bewenen.’ De rauwe wanhoop in de stem van countertenor William Shelton kennen we van de spijtbetuigingen uit de passies van Johan Sebastian Bach, maar deze weeklacht is van Johann Christoph Bach, een neef van diens vader. Het is een emotioneel hoogtepunt tijdens dit concert, het eerste van een drieluik waarin het Franse ensemble Pygmalion het muzikale dna van Bach naspoort.

Vanavond gaat het in het Muziekgebouw aan ’t IJ voornamelijk om zijn letterlijke dna, want Pygmalion-oprichter Raphaël Pichon dirigeert cantates en kerkliederen van de oudere generaties Bach. Het wordt baden in de klankweelde van deze geweldige groep musici. Zonder schijnbare moeite temmen de koperblazers zink en trombone, de strijkers zijn warm en smedig, en samen zorgen ze voor schitterende tutti’s.

Dat tenor Laurence Kilsby op het laatste moment een zieke collega vervangt is geenszins te merken. De zeven solisten zijn voortreffelijk en hun stemmen gaan soepel op in de romige koorklank. Magnifiek galmt de rijke meerstemmigheid van Michael en Hieronymus Praetorius. Zij waren geen familie van Bach, of van elkaar, maar staan op de lessenaars om de overgang van de renaissance naar de barok op te helderen.

Johann Christoph is de meest theatrale Bach. Zijn conservatievere broer Johann Michael is doeltreffend met spaarzame middelen. In een lied van Philipp Heinrich Erlebach strelen harp en viool de zacht kronkelende basstem. Van het onvoorstelbare genie dat dit geslacht voortbracht klinkt aan het einde de vroege cantate Actus Tragicus, met subliem blokfluitvlechtwerk. Maar alles wat Pygmalion speelt is goud, of het nu van een mindere Bach is of van de grote J.S.

Raphaël Pichon dirigeert het ensemble Pygmalion in het Muziekgebouw aan 't IJ. Beeld Foppe Schut