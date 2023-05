De solidariteit tussen abortusactivisten wordt in Annie Colère indrukwekkend in beeld gebracht ★★★★☆

Annie Colère

Wanneer de Franse Annie, een werkende moeder van twee kinderen, in 1973 ongewenst zwanger raakt, besluit ze het heft in handen te nemen. In een nabijgelegen dorp bezoekt ze een boekenwinkel, waar in een achterkamer wekelijks een bijeenkomst plaatsvindt van de actiegroep MLAC: de Beweging voor de Vrijheid van Abortus en Anticonceptie. Abortus is nog illegaal in Frankrijk en in een kringgesprek met andere ongewenst zwangere vrouwen, hoort Annie van de activisten dat er een nieuwe methode is voor een veilige abortus.

De aanvankelijk timide Annie, een zachtmoedige rol van Laure Calamy (bekend van haar geestige personage in de Netflix-serie Call My Agent!), vertelt dat ze eerder een traumatische abortus met breinaalden heeft ondergaan. Haar angst voor pijn en een dodelijke afloop (destijds stierven er in Frankrijk honderden vrouwen per jaar door illegale abortussen) is dus gegrond, maar de MLAC-feministen stellen haar gerust en leggen stapsgewijs de nieuwe ‘Karman-methode’ uit.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.



Het moment waarop een mannelijke arts in een huiskamer de zwangerschap van Annie afbreekt, zal niemand onberoerd laten. De camera zit dicht op de huid van Annie en de arts, die we tussen haar benen zien, vertelt steeds wat zijn volgende handeling wordt. De arts wordt bijgestaan door twee vrouwen van MLAC en een van hen kalmeert Annie door voor haar te zingen.

Een naturalistische weergave van een abortus (anno 2023 nog altijd een heet hangijzer) zien we steeds vaker in speelfilms, zoals in de Amerikaanse tegenhanger Call Jane (2022), die zich ook aan de vooravond van abortuslegalisering afspeelt, en in de verfilming van Annie Ernaux’ roman L’événement (2022). Sterke dramafilms die net als Annie Colère een inkijkje geven in wat voelt als een claustrofobische ervaring. In Annie Colère ademen deze scènes daarnaast een vrouwelijke solidariteit en intimiteit die je op momenten bij de keel grijpen.

Langzaam zien we de apolitieke Annie transformeren in een activist die haar eigen lichaam beter leert begrijpen en haar kennis aan haar dochter wil overdragen. Op een gegeven moment besluit ze MLAC en de ongewenst zwangere vrouwen te helpen. Dat zijn er nogal wat: tientallen ondergaan in deze film een abortus, van een moeder van zes kinderen tot een minderjarige. Ze worden bijgestaan door Annie.

Annie’s toenemende afwezigheid thuis creëert in haar gezin de nodige spanningen, die soms wat voorspelbaar uitpakken. En wanneer we de politieke omwenteling in 1974 naderen, leunt regisseur Blandine Lenoir meer op de historische gebeurtenissen dan op de beleving van Annie en haar kameraden. Lenoir lijkt vooral een verhaal neer te willen zetten dat het belang van een veilige abortuspraktijk, seksuele voorlichting en de feministische strijd van toen illustreert, zonder in melodrama te vervallen. En daarin slaagt ze, mede dankzij de ontwikkeling van haar uiterst innemende hoofdrolspeler.