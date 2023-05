De soepele stem van Arlo Parks past zich makkelijk aan aan de verschillende stijlen op ‘My Soft Machine’ ★★★☆☆

Geldzorgen in peperdure tijden, geen eigen huis, liefdesperikelen, onzekerheid over je loopbaan, knagende zorg over oorlog, klimaat en verslaafde vrienden. Aan dat palet van mid-twenties anxiety is Arlo Parks’ tweede album gewijd: My Soft Machine, de kwetsbare machinerie die ook bij een succesvolle muzikant weleens vastloopt. In het najaar annuleerde ze een tournee wegens geestelijke problemen.

Met haar debuut Collapsed in Sunbeams (2021) maakte ze nogal een entree, de nu 22-jarige Londense met Nigeriaans bloed, woonachtig in Los Angeles. Ze won de Mercury Prize in Groot-Brittannië, werd genomineerd voor een Grammy, trad in talloze tv-shows op: een jonge, zwarte vrouw zingend over kwetsbaarheid, schatplichtig aan zowel Joni Mitchell als Frank Ocean, zowel Thom Yorke als Sylvia Plath.

My Soft Machine schiet stilistisch meer kanten op dan het debuut: jazzy soul uit de Fender Rhodes (Bruiseless) staat hier zij aan zij met rauwe rock (Devotion) of luchtige synthpop (Blades). Parks’ soepele stem past zich eraan aan alsof het niets is.

Het gevolg is wel dat My Soft Machine, de persoonlijke thematiek ten spijt, iets minder diep gaat, soms van de hak op de tak springt en zo een iets gewonere popplaat blijft dan de eersteling.

En ja hoor, daar is Phoebe Bridgers weer, die de gastrollen de laatste tijd aaneenrijgt, maar het pakt wéér betoverend uit, in Pegasus. We bedoelen maar, genoeg moois op My Soft Machine.

Arlo Parks My Soft Machine Pop ★★★☆☆ Transgressive/PIAS