De sociale choreografie van ‘Run Quiet’ en ‘Hold’ wil nadrukkelijk iets teweegbrengen ★★★☆☆

Giovanni Pisas en Evelien Jansen in ‘Run Quiet’ van Dalton Jansen en Productiehuis Rotterdam. Beeld Amanda Harput

Laten we het sociale choreografie noemen. De makers willen met hun voorstellingen nadrukkelijk iets teweegbrengen in de maatschappij. Dalton Jansen hoopt dat Run Quiet de tongen losmaakt over de onbeschrijflijke impact van huiselijk geweld op zowel daders als slachtoffers. Connor Schumacher vraagt tijdens Hold om meer acceptatie van lichamen die afwijken van de norm.

Wel kiezen ze allebei voor een diametraal andere vorm. Jansen laat in een gestaag opgevoerde spanning vier performers op hoogpolig tapijt steeds verder wegzinken in een neerwaartse spiraal; wat begint als verliefd spel van aantrekken en afstoten, eindigt in agressieve afhankelijkheid. De vier dansers wisselen geregeld van rol. Wie eerst dwingt met een wurgklem, wordt zelf onderuitgetrapt. Wie een klap incasseert, smeekt om fysieke verzoening. Wel wordt met Evelien Jansen het meest gesold en gesleept; zij raakt in een dizzy delier. Maar naast alle gif blijft ook tederheid doorsijpelen, tot na drie kwartier iedereen leeggezogen eindigt. Dalton Jansen zelf is als kind fors beschadigd geraakt, toen hij te maken kreeg met gewelddadige relaties waarin zijn moeder gevangenzat. Daarom stipt hij in het bijbehorende nagesprek met deskundigen belangrijke valkuilen aan.

Connor Schumacher in de sociale choreografie ‘Hold’. Beeld Anna van Kooij

De getrainde clubdanser Schumacher roept in Hold ook om meer ruimte en begrip voor elkaar. Die eist hij fysiek op tijdens een uitbundige, laagdrempelige danceparty, ter plekke geënsceneerd op de theatervloer. Met in leer en latex uitgedoste performers (in alle maten en soorten) nodigt hij toeschouwers uit voor swingende ontmoetingen. Houd elkaar vast, wijs elkaar niet af, iedereen is welkom, zo deelt Joana Cavaco als master of ceremonies hun optimistische sociale clubcodes.

Wel mis je bij beide voorstellingen nog een geraffineerd, ontregelend metaspel met goed bestudeerd, uitvergroot menselijk gedrag, waar het theater toch bij uitstek de plek voor is. Waarom beknellen we onszelf, waarom de ander? Daarover zou je na deze sociale choreografieën ook wat wijzer willen zijn.

Run Quiet / Hold Dans ★★★☆☆ Run Quiet van Dalton Jansen & Productiehuis Rotterdam. Hold van Connor Schumacher & Ark. 9 en 10/6, Theater Rotterdam (tijdens de Dansweek). Beide voorstellingen gaan op tournee.