De snotolf geeft kleur aan het onderwaterleven aan de kust

De snotolf Beeld Margot Holtman

Vissen en andere zeediertjes bekijken bij de uitlaat van Kerncentrale Borssele. De centrale aan de monding van de Westerschelde wordt gekoeld door zeewater, er is een inlaat en een hoofduitlaat. Maar ook nog een kleine uitlaat waardoorheen alles wat niet naar binnen mag weer naar buiten wordt gedreven. Zoals takken en troep, en vissen en andere zeedieren. Bij die kleine uitlaat, een betonnen pijp die overgaat in een geul tot aan het strand, staan we nu. Een ideale manier om een indruk te krijgen van wat er in zee leeft, zonder te duiken.

Een wat macabere vorm van natuurbeleving, dat wel: veel vissen overleven de tocht door de buis terug richting Westerschelde niet. ‘Alles gaat hier de pijp uit, letterlijk en figuurlijk’, zegt Mick Otten, een van de leden van de Strandwerkgroep. De grote exemplaren sowieso, vandaar de geur van rottende vis die hier vaak hangt, maar ook de kleine exemplaren die wij levend opvangen in een net zullen de Westerschelde meestal niet halen. Want de betonnen geul loopt bij eb droog op het strand. Dat zou niet hoeven, zegt Otten, ‘maar dat interesseert ze bij de kerncentrale niet’.

De natuurbeleving dan maar. Even verderop bij de geul staat een groepje van zeven kleine zilverreigers, ze pikken visjes uit het water. ‘Dit is een snackbar voor ze’, aldus Brendan Oonk, duiker en kenner van mariene soorten. Met een beetje geluk, zo had Oonk vooraf gezegd, treffen we een snotolf aan, een vissoort die het onderwaterleven in de Noordzee en in de Ooster- en Westerschelde kleur geeft.

Het groepje liefhebbers heeft een groot schepnet voor de buis gezet, en om de tien minuten wordt de vangst bekeken. Die is rijk: jonge haringen, spieringen, harders, een tongetje, een zeester, een glasgrondel, zeenaalden, anemonen, poliepen, slakken... En dan komt er zowaar zo’n wonderschoon, groen visje de buis uit: de snotolf. Hij verdwijnt voorlopig in een mini-aquarium. En hij zuigt zich vast aan de glazen wand, met de zuigschijf die hij aan de onderkant van zijn lichaam heeft.

Dat is alvast een bijzonder kenmerk van de snotolf. Het vrouwtje komt de Oosterschelde of de Westerschelde in, legt daar eitjes neer en zwemt dan prompt terug naar de Noordzee. Maar het mannetje doet aan broedzorg. Hij bevrucht de eitjes en blijft erbij. Hij klampt zich vast aan zogeheten ‘hard substraat’ en beschermt de eitjes maandenlang tegen krabben en zeedonderpadden. Oonk: ‘Hij ademt de hele tijd vers water op die eitjes om ze schoon te houden en om te zorgen dat ze genoeg zuurstof krijgen. Net zolang tot de eitjes uitkomen en de jonkies vrijkomen.’

Beeld Margot Holtman

Het jonkie dat we nu bewonderen is ongeveer een maand oud en is ‘bizar vroeg’, zegt Oonk, en het waarom daarvan is een raadsel. ‘Meestal komen de eitjes rond deze tijd pas uit.’ Het snotolfje is groen, maar in de paartijd kleurt bij de mannetjes de buik oranjerood of roze. De Nederlandse naam dankt hij mogelijk aan zijn voedsel. Dat bestaat voor een groot deel uit zeedruifjes, gelei-achtige organismen. Het opensnijden van de vissenmaag biedt zicht op een gelei-achtige soep. De snotolf wordt nog veel gevangen in de Noordzee – de eitjes dienen als goedkope vervanger voor kaviaar. ‘Daar is veel kritiek op’, zegt Oonk, ‘want het gaat helemaal niet zo goed met de soort.’

Ons jonge snotolfje gaat zijn helse tocht door de in- en uitlaten van de kerncentrale overleven: hij mag mee en wordt door de mannen van de Strandwerkgroep een paar dagen later uitgezet op een geschikte plek in de Oosterschelde.