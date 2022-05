De snorzweefvlieg is een generalist die standhoudt waar andere zweefvliegen verdwijnen

De snorzweefvlieg. Beeld Margot Holtman

Nee, onderschat ook zweefvliegen niet. Aanvankelijk, vier jaar geleden, toen ik de eerste exemplaren tussen de planten op mijn bestuiversvriendelijke balkon zag ‘stilhangen’, dacht ik: o ja, die heb je ook nog. Dat stilhangen is kenmerkend voor zweefvliegen. Vanzelf gaat het niet, zelfs dan bewegen de twee vleugels (bijen hebben vier vleugels) nog in een tempo van tegen de 300 slagen per seconde. Het wegschieten gebeurt ook razendsnel.

Hoe dan ook, vanaf het moment dat ik de eerste zweefvlieg met mijn telefoon fotografeerde, kon ik al niet meer terug: ook deze soortgroep moest worden ontdekt. Zeker toen ik de tweede fotografeerde. Want die had een heel andere tekening dan de eerste. Die eerste was een snorzweefvlieg, oranjegeel en zwart, de tweede een halvemaanzweefvlieg, met verdomd, gele halve maantjes op de rug. En dan heb je ook nog kommazweefvliegen, met komma’s op hun rug, bandzweefvliegen, platvoetjes, roetneusjes, elfjes, reuzen, heidedwergen en nog veel meer. Ongeveer 330 soorten zweefvliegen telt Nederland, de meeste in geel-zwarte kleuren. ‘Schapen in wolfskleren’ zijn het, zegt liefhebber Menno Reemer van EIS Kenniscentrum Insecten. Ze doen aan mimicry, lijken in kleurstelling op wespen, om predatoren af te leiden van hun angelloze weerloosheid.

Onschuldige vegetariërs zijn het, de volwassen zweefvliegen, ze leven van stuifmeel en nectar, en zijn dus ook bestuivers. Welkome gasten voor wie insecten en planten koestert. Ook omdat veel zweefvliegen in het larvenstadium dan weer niet vegetarisch zijn: veel soorten leven dan van de bladluizen op de bladeren van de planten waar ze opgroeien. Op mijn balkon is het wat dat betreft goed toeven: bladluizen genoeg. Nectar ook, voor de volwassen exemplaren. Zij leven ongeveer drie weken en paren in die tijd. De vrouwtjes zetten opnieuw eitjes af op luisrijke bladeren. Binnen twee weken verschijnen dan weer nieuwe exemplaren. Zo gaat het door, totdat het in de zomer een drukte van belang is.

Dit voorjaar kwam laat op gang, maar ik zag toch al heel wat slanke driehoekszweefvliegen en kommazweefvliegen. De snorzweefvlieg, de meest algemene zweefvlieg, zag ik tot deze week nog niet. De snorzweefvlieg, die zo heet omdat je in de zwarte tekening tussen de geel-oranje banden op de rug een snor kunt zien, is ook een van de mooiste zweefvliegen. Hij wordt ook wel pyjamazweefvlieg of coca-colazweefvlieg genoemd.

Snorzweefvlieglarve Beeld Margot Holtman

In Spanje, tijdens mijn voorjaarsvakantie, vlogen ze volop. In theorie zou het kunnen dat die zuidelijke zweefvliegen later in het seizoen in Nederland zijn, zegt Menno Reemer. Want snorzweefvliegen hebben een opvallende eigenschap: ze migreren massaal, ze kunnen honderden kilometers afleggen. Een belangrijk deel van de zomerpopulatie van snorzweefvliegen in Nederland bestaat uit migranten uit het zuiden.

Er was slecht nieuws onlangs. Op de Veluwe inventariseerde ecoloog Aat Barendregt sinds 1982 op een vaste route de zweefvliegen. Hij constateerde in die tijd een afname van tachtig procent in volume, en bijna een halvering van het aantal soorten. Dat strookt met eerdere onderzoeken die een flinke afname van insecten laten zien. De oorzaken zijn niet officieel bekend, maar vermoedens zijn er wel. Pesticidegebruik in nabijgelegen boerenland bijvoorbeeld, en de invloed van stikstof, bijvoorbeeld op de aantrekkelijkheid van planten voor verschillende soorten bladluizen. Opvallend: de snorzweefvlieg is een van de weinige soorten die standhoudt. Wellicht houdt de migratie de stand op peil, maar de snorzweefvlieg is ook een generalist pur sang, hij vliegt op zeker tweehonderd plantensoorten voor nectar en stuifmeel.

Begin deze week, op mijn balkon, ontdekte ik een snorzweefvlieg die aan het verpoppen was op het blad van knoopkruid. Toeval of niet, maar de volgende dag zag ik een eerste vliegend volwassen exemplaar. Hij kon nog net mee in de krant.