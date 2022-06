De snelheid en articulatie van Omar Tomasoni zijn fenomenaal ★★★★☆

Als u Omar Tomasoni niet al eens hebt gehoord in het Concertgebouw – hij is de solotrompettist van het Koninklijk Concertgebouworkest – dan krijgt u nu de kans hem van dichtbij te beluisteren.

Samen met Jeroen Bal (pianist van het KCO) heeft Tomasoni zijn debuutalbum gemaakt met trompetklassiekers als de twee Konzertstücken van de Duits-Russische componist Vassily Brandt (1869-1923). Hierin rollen de noten als knikkers uit de trompet; de snelheid en articulatie van Tomasoni zijn fenomenaal.

Brandt etaleert in zijn muziek wat er kan op een chromatische trompet. De neoclassicistische, etude-achtige capriolen duizelen. Meer nuance in timbre en dynamiek legt Tomasoni, zijn trompet trots en helder, bloot in Intrada van Arthur Honegger. In Légende wisselt George Enescu dromerige landschappen af met technische passages, waarin de piano (bravo) de trompet kunstig spiegelt.

Van Rob Goorhuis hoor je het rijkgeschakeerde Canzoni (2021), waarin sferen en kleuren elkaar naadloos afwisselen. De bronzen saxofoon van Femke IJlstra (Tomasoni’s partner) is als een warme streling.

Omar Tomasoni

Intrada Klassiek ★★★★☆ Channel Classics