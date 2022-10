De slotaflevering van House of the Dragon kan zich meten met cruciale episoden uit Game of Thrones ★★★★☆

Matt Smith en Emma ­D’Arcy in ‘House of the Dragon’.

In het laatste shot van de tiende en laatste aflevering van House of the Dragon draait de diep gekwetste koningin Rhaenyra zich naar de camera om. Deze kijker thuis dacht: mooi, het kan beginnen. House of the Dragon voelde voor een groot deel van het seizoen als een heel lange, buitengewoon onevenwichtige proloog van de gebeurtenissen (de strijd om de macht in heel Westeros) die zich dan eindelijk in het tweede seizoen gaan ontvouwen. En dat afgewisseld met een viertal bloederige geboortescènes, zo ongeveer oplopend in gruwelijkheid, met in aflevering 10 een scène waar echt een flinke disclaimer bij hoort.

De makers zullen in die moeilijke geboorten ongetwijfeld een metafoor hebben gezien voor de al even brute kwestie van de troonopvolging, met elk geboren kind als een bedreiging voor de hele bestaande orde. Maar dat neemt niet weg dat het ook allemaal nogal gratuit is. We kunnen in fantasy behoorlijk veel hebben, want als een draak een leger in as legt is dat vrij makkelijk te verwerken, maar dat expliciete realisme als het gaat om complexe bevallingen is daar maar moeilijk mee te rijmen.

Afgezien daarvan was aflevering 10 (The Black Queen) verreweg de beste aflevering van dit eerste seizoen van House of the Dragon, de enige die in de buurt kwam bij cruciale episoden van Game of Thrones. Het was het afgelopen seizoen nog weleens doorbijten. Te veel scènes met mensen die Westeros-politiek bedrijven aan lange tafels of in schaars verlichte kasteelruimten. We willen queesten, majestueuze landschappen, duizenden ruiters die op een heuvelrug verschijnen. En over dat licht gesproken: de zevende aflevering van House of the Dragon werd veelbesproken, omdat er een achttien minuten durende nachtscène in zat die veel mensen aan alle knoppen deed draaien, want ze hoorden weliswaar van alles, maar zagen nauwelijks iets.

Onduidelijke tijdlijn

Een andere hindernis van het seizoen was de niet altijd even duidelijke tijdlijn. Er verstreken jaren binnen dit seizoen en we zagen hoe de twee vrouwelijke hoofdrollen vanaf aflevering 5 ineens door een stel volwassen acteurs werden gespeeld. Met alle respect voor hun jongere voorgangers, maar het drama van twee jeugdvriendinnen die als rivaliserende koninginnen tegenover elkaar komen te staan kreeg pas echt gewicht met de entree van Emma D’Arcy als Rhaena Targaryen en Olivia Cooke als Alicent Hightower.

Een andere kwestie is de onverklaarbare leeftijdskloof tussen de koning en zijn broer. Terwijl Paddy Considine als koning Viserys eeuwen leek te leven en langzaam wegrotte (letterlijk), had het klamme klimaat kennelijk geen enkele invloed op zijn broer, onze favoriete Westeros-badguy Daemon Targaryen (Matt Smith). Zoek de verschillen tussen zijn eerste en laatste scène: die zijn er niet. Zwarte magie of harde eis van de acteur, wie zal het zeggen.

Als de rebellenkoningin Rhaena na de dood van haar vader op zoek naar steun moet, ligt dan eindelijk dat hele continent Westeros voor ons. Weliswaar nog als een grote plattegrond, maar daar was het onmiskenbare gevoel: winter is coming.