De slimste mens, seizoen 22. Hoog tijd voor een kandidatenwijzer

De slimste mens is toe aan het 22ste seizoen. Veel valt er na zo’n 700 afleveringen niet meer te zeggen over de succesformule, die in elf jaar tijd nooit echt is veranderd, en nog altijd drijft op de wijze senioriteit van quizmaster Philip Freriks en ‘juryvoorzitter’ Maarten van Rossem. Het enige wat eigenlijk altijd verandert, is het deelnemersveld. Om orde te scheppen in die chaos, presenteert de Volkskrant de definitieve De slimste mens-kandidatenwijzer, zodat u alvast een idee heeft welk type deelnemer de meeste kans maakt.

De fanatiekeling

Karaktereigenschappen: iemand die op een stoel springt, de KRO-NCRV-mores schendt door regelmatig te schelden, en zich niet heel vriendelijk opstelt naar andere kandidaten

Persoonlijkheidstype: Tijl Beckand

Winkans: 8/10. Hoe fanatieker de kandidaat, hoe groter de kans op ergernis bij de thuiskijker, en hoe groter de kans dat de Fanatieke Deelnemer héél ver komt

De doorbraakkandidaat

Karaktereigenschappen: flamboyant, gezond (tv-)charisma en precies sympathiek genoeg voor de thuiskijker om het minstens vijf afleveringen te mogen volhouden

Persoonlijkheidstype: ergens in de categorie Lisa Loeb, Martin Rombouts, Stefano Keizers of Rob Kemps

Winkans: 9/10. Haalt vaak minimaal de finale, en sleept er bij winst óf verlies moeiteloos een tv-loopbaan, boekencontract of bestaan als allround paradijsvogel uit

De performer

Karaktereigenschappen: denk aan een musicalactrice die in de stijve studio een mopje zingt, of een kandidaat die iets of iemand héél goed kan nadoen. Bijkomend voordeel: een close-up van het immer bevroren gezicht van Van Rossem

Persoonlijkheidstype: in het nieuwe seizoen vallen musicalactrice Nandi van Beurden (mopje zingen) en sportpresentator Sanne van Dongen (kan goed baby nadoen) op

Winkans: 6/10, al verdienen deze kandidaten eigenlijk een puntenvoordeel door het creëren van ongemak in de studio

Deelnemers Isabelle Kafando, Nandi van Beurden en Femke Wiersma in ‘De Slimste Mens’ Beeld KRO-NCRV

Het kleinkind dat de opa’s in verlegenheid brengt

Karaktereigenschappen: kandidaat die jong en hip is, en er daarmee voor zorgt dat Philip Freriks woorden als ‘noob’, ‘rapper’, of ‘lijp’ moet uitspreken (stelt nooit teleur)

Persoonlijkheidstype: jong, geestig, schaamteloos en vaak een achtergrond in het theater

Winkans: 5/10. Typisch zo’n kandidaat die opvalt door jonger te zijn dan de gastheren (al geldt dat voor élke deelnemer), en daarmee onherroepelijk de show, maar niet altijd de quiz steelt

De volstrekt willekeurige politicus

Karaktereigenschappen: geen

Persoonlijkheidstype: denk aan Femke Wiersma, die deze week deelneemt als BBB-gedeputeerde in Friesland. Een kandidaat die je razendsnel vergeet, maar die ongetwijfeld wél wat extra stemmen binnenharkt

Winkans: 2/10, tenzij je hippe giletjes draagt, een Brabantse tongval hebt, en ‘Klaas Dijkhoff’ heet