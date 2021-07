De slimme, subtiele muziek van Far Cries 401 weet een uur lang te boeien ★★★☆☆

Far Cries 401 in de historische Pelgrimvaderskerk van Delfshaven. Beeld Haris Begic

David Kweksilber spuwt een klarinettoon de kerk in: piew! En nog een: piew! Hij trapt op een pedaal en de opgenomen tonen zingen rond. Hij pakt zijn saxofoon, de klank wordt ruwer en intenser. Almaar drukker en luider wordt zijn solo, precies 401 jaar nadat de vermaarde Pilgrim Fathers hier in Delfshaven hun laatste samenkomst hielden, waarna ze scheep gingen naar de Nieuwe Wereld.

In de Pelgrimvaderskerk trapt Kweksilber ijzersterk de voorstelling Far Cries 401 af. Het idee en de noten komen uit het brein van Vanessa Lann. De Amerikaans-Nederlandse componist had al in juli 2020 willen stilstaan bij het vertrek van de Engelse geloofspuriteinen. Vanwege corona ging het toen niet door, maar in september stond Far Cries 400 alsnog in de Operadagen Rotterdam.

Nu, met de ervaring van anderhalf jaar corona, presenteert Lann in het Delfshaven Festival een update. In de intieme kerkruimte groept een luisteraar of dertig samen rond drie kleine podia. Links en rechts zitten musici, in het midden drie sprekers, onder wie Lann zelf. Ze vertellen over pelgrimleider William Bradford, die zijn 3-jarige zoontje achterliet op de kade. Over het Vrijheidsbeeld in New York, dat immigranten sinds 1886 verwelkomt. Over families van nu die een geliefde hebben verloren aan corona.

Delen uit Lanns liedcyclus Memory Demands So Much (2005) vormen de muzikale ruggengraat. Sopraan Florien de la Fosse zwerft door de kerk, haar regenjas hint op het ruime sop dat nadert. Ze zingt over de tijd die verstrijkt, over herinnering en verlies. Onder haar zoekende zanglijnen liggen schaarse pianotonen. De korte stiltes kweken een rituele sfeer.

Het thema van Far Cries 401 is gedwongen afscheid. Dat past inderdaad bij de pelgrimvaders, immigratie en corona, maar toch houdt het verweven van zulke uiteenlopende verhalen iets geforceerds. Wat niet verhindert dat de actrice Aysegül Karaca ontroerend voordraagt uit het verslag over een door corona weggerukte immigrant die trots was op zijn Nederland.

Door Vanessa Lanns slimme, subtiele muziek weet Far Cries 401 een uur lang te boeien. Neem het carillon in het torentje van de Pelgrimvaderskerk. De eerste keer meldt beiaardier Geert Bierling zich met twee eenvoudige tonen. Gaandeweg de voorstelling verschijnen de melodische contouren van Amazing Grace, de Amerikaanse hymne die in Nederland dankzij Mieke Telkamp een uitvaarthit werd (Waarheen, waarvoor).

Na een uur stapt De la Fosse met een reistas de kerk uit. De achterblijvers zwaaien haar uit, net als 401 jaar geleden. Op de door de maan beschenen kade ontbreekt hooguit de boot.