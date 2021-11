De Sint-Elisabethsvloed was erg, maar niet zó erg

600 jaar geleden en nog altijd actueel: de Sint-Elisabethsvloed die de dorpen en akkers bij Dordrecht onder water zette. De gebeurtenis groeide in de vaderlandslievende mythologie uit tot een catastrofe zonder weerga, waarbij zo’n 100 duizend mensen zouden zijn verdronken.

De grote en vreeselike vloed laat zien dat het allemaal wel erg was, maar toch niet zo groot en vreselijk als we altijd hebben geleerd. In feite geven de bekende Elisabethpanelen in het Rijksmuseum, zo’n 70 jaar na de ramp geschilderd, de situatie in 1421 beter weer dan de kunstwerken en verhalen uit later eeuwen: een bevolking die eerder gelaten dan in paniek de traag onderlopende dorpen verliet, met achterlating van een handvol doden.

In een mooie slotbeschouwing legt geowetenschapper Maarten Kleinhans nog eens uit wat iedereen zou moeten weten: dat mensen Nederland niet op het water hebben veroverd, maar juist door de wijze waarop het land is ontgonnen aan de elementen dreigen prijs te geven. Dit kan overigens ook iets moois opleveren: hoe jammer ook van het verloren land, dankzij de Sint-Elisabethsvloed hebben we nu de Biesbosch, waar geen mensen wonen, maar bevers en visarenden. Heeft ook wel iets.

