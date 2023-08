De sfeer op ‘Love Hallucination’ is optimaal, maar in de liedjes van Jessy Lanza gebeurt wat te weinig ★★★☆☆

De Canadese Jessy Lanza werkt al jaren vruchtbaar samen met haar landgenoot Jeremy Greenspan, van het producersduo Junior Boys. Het lichtvoetige liedjeswerk van Lanza past ook perfect bij Greenspans geflirt met jarentachtigdisco en -elektropop van Greenspan, blijkt op Lanza’s vierde album. De op een funky baslijn hobbelende r&b-track Limbo had zo kunnen opduiken in Ferry Maats Soulshow en dat is een aanbeveling.

Een probleem van Lanza is dat zij haar liedjes te weinig laat ontwikkelen. Ze kabbelen voorbij, zonder rimpelingen en refreinen die blijven hangen. De zachte en sensuele sfeer is optimaal, een album lang, maar er gebeurt per nummer te weinig om je aandacht vast te houden. En dan kun je ook zomaar genoeg krijgen van de zuchtende sopraan van Lanza. Jammer, want dan ontgaan je ook haar grappige teksten. ‘Don’t use my car. Don’t put your shaving cream on my shelf. Don’t call my mom’, zingt ze hardvochtig maar boterzacht in Don’t Cry on My Pillow, voor haar verse ex. Arme duivel.

Jessy Lanza Love Hallucination Dance ★★★☆☆ Hyperdub