De sfeer is ingetogen en de muzikale setting is fraai op het nieuwe album van Shannon Lay ★★★☆☆

De Californische Shannon Lay maakte deel uit van de garagerockscene rond Ty Segall, maar bracht solo al drie albums uit, waarop ze haar oren meer naar folk liet hangen. Haar vierde, Geist, is haar beste tot nu toe. De sfeer is ingetogen, de liedjes zijn breekbaar en voorzien van fraaie akoestische tokkelgitaar, een klein strijkje en ver weg op de achtergrond een smaakvolle elektrische piano.

Lay nam zang en gitaar eerst op, waarna ze een aantal muzikanten uit de Californische indiescene uitnodigde voor extra muzikale invulling. Ze zingt mooi, een beetje in de stijl van cultfenomeen Vashti Bunyan, de liedjes ademen en de muzikale setting is fraai. Maarde zangeres, die volgende maand in Nederland te zien is op het Le Guess Who?-festival, moet het vooral hebben van sfeer. Los van de fraaie aankleding worden de liedjes soms wat eentonig.

Shannon Lay Geist Pop ★★★☆☆ Sub Pop/Konkurrent