De serie Reacher is net als de boeken prima vertier voor treinreizen en middellange vluchten ★★★☆☆

Ala Ritchson als Jack Reacher

Om te beginnen wat cijfers. De thrillerheld Jack Reacher, uit de Reacher-boeken van Lee Child, is een klerenkast van een man. Hij is 1,96 meter lang en weegt ruim 113 kilo, grotendeels in beslag genomen door spiermassa. En dat weten we omdat het ongeveer in elk van de ruim vijfentwintig boeken van de nog altijd lopende serie vermeld staat. Reacher is een loner, ex-militair, die aan het begin van elk avontuur in een afgelegen stadje arriveert – meestal per bus, bij wijze van paard – en daar op onrecht stuit. En dan helpt het dat hij nogal een fysieke aanwezigheid is (kamers vallen stil) en het tuig van richel op alle mogelijke manieren kan uitschakelen.

In twee speelfilms (Jack Reacher uit 2012 en Jack Reacher: Never Go Back uit 2016) werd Jack Reacher gespeeld door Tom Cruise, een acteur die 1,72 meter lang is. Nou is Cruise een voortreffelijke acteur, maar het is lastig om die ontbrekende 25 centimeter erbij te acteren. Dat werd deels opgelost door alleen maar badguys van rond de 1,70 meter te casten, maar het was nooit helemaal overtuigend.

Reacher ★★★☆☆ Actie Gebaseerd op de roman Killing Floor van Lee Child Met Alan Ritchson Te zien op Amazon Prime Video

Daarom zijn de eerste minuten van de nieuwe serie Reacher op Amazon Prime Video zo sterk, ook voor de trouwe lezers van de boeken, waartoe ondergetekende gerekend mag worden. Vanaf het eerste moment dat we een reus van een vent uit een bus zien stappen, denk je: dit is hem! Acteur Alan Ritchson is overigens 1,88 meter, om het rijtje af te maken, maar wel in combinatie met een extreem gespierd fysiek, dat allerlei onheil aankondigt. Reacher, de serie, is gebaseerd op Killing Floor (vertaald als Jachtveld), de eerste Reacher-roman uit 1997, waar de formule al meteen vastlag.

Het kwaad van de wereld heeft zich ver van de grote steden ingegraven in een onooglijk stadje. Reacher loopt zijn neus achterna en krijgt te maken met slachtoffers voor wie hij het opneemt. Lokale wetsdienaars zijn corrupte kneuzen, op een aantrekkelijke vrouw na dan. Zij ziet hem aan het eind van het avontuur, vele, vele doden later, weer vertrekken, in een bus die wegrijdt richting een eindeloze horizon.

Die serie werkt eigenlijk net als de boeken. Prima voor treinreizen of middellange vluchten, met een soort onderhuidse humor en het talent om scènes neer te zetten die de comfortabele formule altijd net op scherp houden. Ritchson is geen geweldige acteur, maar hij is prima in die doodnuchtere analyses waarmee hij zijn opponenten allereerst verwart en vervolgens volkomen platwalst. In de openingsaflevering duurt het een minuut of zeven voordat hij zijn eerste woorden zegt, maar hij heeft een goede dodelijke blik in huis en de juiste ‘wie kan me wat maken’-uitstraling. En deze Reacher durft ook echt uiterst onaangenaam te zijn, iets wat Tom Cruise ook niet in zijn pakket heeft. Maar genoeg over Cruise: Ritchson is de nieuwe Reacher.