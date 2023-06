De serie Platonic is onweerstaanbaar vanwege de volstrekt vanzelfsprekende chemie tussen de hoofdrolspelers ★★★★☆

Seth Rogen en Rose Byrne in Platonic.

Kunnen mannen en vrouwen vrienden zijn, zonder romantische consequenties? In films is dit een heuse kwestie, waar een heel niet uit te roeien filmgenre aan is opgehangen. Een oertekst over deze zaak is natuurlijk When Harry Met Sally van Nora Ephron en regisseur Rob Reiner uit 1989. Als Sylvia (Rose Byrne) en Will (Seth Rogen), de twee hoofdrolspelers uit Platonic, na een aantal jaar en na de scheiding van Will hun oude vriendschap weer oppikken, wordt er om hen heen getwijfeld aan het concept.

‘Mannen en vrouwen kunnen vrienden zijn’, zegt Will. ‘Kijk maar naar When Harry Met Sally.’ Totdat een vriend hem er aan herinnerd dat de hele plot van de film draait om een vriendschap door de jaren heen, die toch eindigt met een liefdesverklaring en een kus op nieuwjaarsavond.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

Neemt niet weg dat als het tweetal eenmaal de draad heeft opgepikt het ook wel iets als een liefdesrelatie heeft, in de zin dat deze vriendschap weer een alomvattende plek in hun beider leven krijgt. Die intense relatie brak ooit af, omdat Sylvia niets moest hebben van de verloofde van Will. Ondertussen is Sylvia getrouwd met een advocaat en heeft ze haar eigen juridische carrière opgegeven om er voor haar drie kinderen te zijn en is Will een bierbrouwer met een hipsterbar ‘voor redelijk gefortuneerde alcoholisten’. Terwijl ze ze in de eerste afleveringen vooral weer terug lijken te grijpen op dronken avonden, wordt al snel duidelijk dat ze elkaar voor veel meer nodig hebben. Will om zijn leven na de scheiding weer op het spoor te krijgen, Sylvia om haar zelfvertrouwen weer terug te krijgen, nadat ze jarenlang ‘de vrouw van’ was.

Platonic van schrijverspaar Francesca Delbanco en Nicholas Stoller (die eerder Friends from College schreven) is onweerstaanbaar vanwege de volstrekt vanzelfsprekende chemie tussen Byrne en Rogen, een klassiek duo als ooit Meg Ryan en Billy Crystal, en volkomen aan elkaar gewaagd, ook op komediegebied. Elke aflevering (na vijf van de tien afleveringen) bevat wel een scène die een hilarische twist aan het leven in een stad als Los Angeles geeft, van een uit de hand lopend bedrijfsfeestje tot aan het bezoek met een makelaar aan een zogenaamd ‘opknappertje’.

Tegelijk herken je bij de makers een diepe kennis en liefde van het genre, vooral in het feit dat ze elegant de clichés weten te omzeilen, inclusief in het geval van Charlie, de man van Sylvia (Luke Macfarlane), die hier niet de jaloerse rol krijgt toebedeeld, maar juist heel sympathiek is. Platonic is niet een serie relatievalkuilen, maar een aanstekelijke ode aan de vriendschap.