De serie Black Bird maakt van seriemoordenaar Larry Hall een fascinerend monster ★★★★☆

Taron Egerton in Black Bird

Black Bird is een zesdelige dramaserie gebaseerd op het non-fictieboek In With The Devil uit 2010. Non-fictie dus, en dat is goed om te weten, want in deze serie van schrijver en scenarist Dennis Lehane en regisseur Michaël R. Roskam, gebeuren zo veel absurde en ongelofelijke dingen, dat de beschuldiging van ongeloofwaardigheid op de loer ligt.

James Keene is een Amerikaanse jongen die alles mee lijkt te hebben. Razendslim, vlotte babbel en een talent als football-speler; maar net niet goed genoeg voor de volgende stap richting een professionele carrière. Hij zet zijn niet onaanzienlijke talenten in om een klein drugsimperium op te zetten. Als hij uiteindelijk wordt gearresteerd krijgt hij meteen tien jaar straf, omdat er in zijn huis ook wapens worden gevonden.

In de gevangenis, waar hij al snel weer allerlei handeltjes heeft opgezet (hij ‘verhuurt’ pornobladen), wordt Keene benaderd door de FBI, die hem een mogelijkheid biedt zijn straf niet te hoeven uitzitten: undercover gaan in een van de strengste gevangenissen in de Verenigde Staten, waar alle onhandelbare gevallen bij elkaar in een soort snelkookpan van wreedheid en mentale problemen zijn ondergebracht.

Zijn missie : vriendschap sluiten met Larry Hall, een man die ervan wordt verdacht jonge meisjes te ontvoeren, verkrachten en vermoorden. Hij is in afwachting van hoger beroep en de kans bestaat dat hij op vrije voeten komt, want het is de FBI niet gelukt sluitend bewijs te vinden. Keene moet informatie los zien te krijgen over de plekken waar hij zijn slachtoffers heeft begraven. Het lijkt een onmogelijke opdracht, al was het maar omdat Hall een volstrekt ongrijpbare figuur is met een persoonlijkheid als een soort mentaal mijnenveld.

Lehane heeft een uiterst economisch en razendspannend scenario geschreven, met genoeg grote scènes (waaronder een huiveringwekkende gevangenisopstand) die alle kans krijgen om geheel te worden uitgespeeld. Maar het succes van Black Bird valt of staat bij de twee hoofdrollen, een onwaarschijnlijk duo dat onder hoogspanning verwikkeld is in een soort schaakpartij op leven en dood.

Jimmy Keene wordt gespeeld door Taron Egerton, vrijwel onherkenbaar in vergelijking met de rol van de jonge Elton John die hij in Rocketman was. Zeker in de openingsafleveringen lijkt hij de manische energie van Christian Bale in American Psycho uit te stralen. Dat hij met al zijn bravoure vervolgens door de wringer gaat is een understatement. Maar het is vooral Paul Walter Hauser (van huis uit een comedian) als de vermoedelijke seriemoordenaar Larry Hall die zorgt dat elke scène iets onvoorspelbaars krijgt. Zijn curieuze uiterlijk, zijn voortdurend zoekende ogen en zijn merkwaardige hoge stem die echt onder de huid kruipt, maken van hem een fascinerend monster.

Het drama ontvouwt zich binnen en buiten de gevangenismuren, waarbij Greg Kinnaer en Sepideh Moafi twee FBI-agenten spelen die in een race tegen de klok proberen bewijsmateriaal te vinden voordat Hall weer vrijkomt. Black Bird was bovendien de laatste sterke rol van Ray Liotta, die hier de (stervende) vader van Keene speelt.

Het slotbeeld bestaat uit twee fotootjes van de echte Jimmy Keene en de echte Larry Hall. Het is allemaal gebeurd.