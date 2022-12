De schwung is er niet helemaal bij ‘Wolfgang, het wonderjong’, totdat keizer Jozef II ten tonele komt ★★★☆☆

Scène uit ‘Wolfgang, het wonderjong’; links Alex Hendrickx. Beeld Sanne Peper

Twee keer tijdens de voorstelling Wolfgang, het wonderjong valt de pruik van Salieri (Jan-Paul Buijs) af: een keer expres en een keer per ongeluk. Althans – zo lijkt het. Het is illustratief voor de hele voorstelling, die balanceert tussen de oprechte poging een mooi en spannend verhaal te vertellen en tegelijk een parodie die daarop lijkt. Met momenten van grote klasse, afgewisseld door scènes die niet goed doordacht, te lang en ook wat rafelig zijn. En met een belangrijke vraag: is deze voorstelling over de rivaliteit tussen Wolfgang Amadeus Mozart en hofcomponist Antonio Salieri interessant genoeg voor een publiek van 8+?

Het is natuurlijk wel de familievoorstelling Wolfgang, het wonderjong: voor mensen van 8 tot 80. Een van hen had in ieder geval een leuke avond, maar miste toch een beetje regisseur Pieter Kramers finesse. Tot drie jaar terug maakte hij de voorstelling bij Ro Theater/Theater Rotterdam, nu heeft hij onderdak gevonden bij De Theateralliantie en Theater Oostpool. Met een creatief team van naam en faam, onder wie Don Duyns (tekst), Theo Nijland (liedjes), Char Li Chung (eindregie), Daan Wijnands (staging) en Niek Kortekaas (vormgeving).

Met elkaar vertellen ze opnieuw het bekende verhaal van de jonge Mozart en zijn rivaal Salieri. Hun tweestrijd om de lievelingscomponist van keizer Jozef II te worden is vooral bekend door de film Amadeus, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Peter Shaffer.

Schwung

Het begin is erg leuk: de baby Wolfgang ligt nog in de kinderwagen, maar speelt al wel met een viooltje. In een heerlijk uitbundig decor met veel achterdoeken en Weense tierelantijnen gaat het snel door naar The Voice of Austria, waar de piepjonge Mozart het moet opnemen tegen Salieri. Vanaf dat moment is de strijd tussen beide wonderkinderen – de een frivool en vrijgevochten, de ander steil en benepen – de rode draad door de voorstelling. Maar er is ook ruim aandacht voor de ouders van Mozart, de moeder van Salieri, Mozarts liefdesperikelen, en ook hun beider muzes pakken zo hun momenten.

Het geheel is uiteraard gezet op muziek van Mozart, waarbij Theo Nijland liedteksten schreef. Voor de pauze voelt de voorstelling hier en daar trekkerig aan, alsof de schwung er maar niet in wil komen. Maar dan is keizer Jozef II (Alex Hendrickx) jarig en dat ontaardt in een hilarische scène waarin qua spelplezier en vakmanschap alles uit de kast wordt gehaald, inclusief een partijtje trampolinespringen op het keizerlijk bed. Die uitbundigheid is echt nodig om de boel vlot te trekken.

Na de pauze loopt het allemaal wat soepeler en komen er nog enkele erg grappige scènes voorbij, zoals Mozart op rocktour en de opvoering van een inventieve mini-opera, met een meeslepende, dodelijke finale. Tussen de regels door zijn er een paar scherpe verwijzingen naar de huidige wereld van de showbizz en de rol van beroemdheden daarin (The Masked Singer, André Rieu, Louis van Gaal, Paul Witteman). Dat personages hier Hausmacher, Bockwurst en Pfankuchen heten is leuk bedoeld, maar niet per se noodzakelijk.

Krachttoer

Het ensemble verricht een krachttoer door het spelen van allerlei dubbelrollen en bijbehorende snelverkledingen. Bart Rijnink is een vrolijke Wolfgang, springerig en charmant en met een fijne, volle zangstem; Jan-Paul Buijs speelt de rol van Salieri knap flegmatiek en venijnig. In de vrouwenrollen vallen vooral de mooie zangstemmen van Ruth Sahertian (Luise Weber) en Sara Afiba (Wolfgangs liefje Constance) op. Speciale vermelding voor Lukas Smolders, die niet alleen een draak van een moeder van Salieri speelt, maar ook de fraaie, nagenoeg zwijgende rol van lakei Hausmacher.

Maar de verrassing van de avond en eigenlijk het allerleukst aan deze voorstelling is Alex Hendrickx in de rol van keizer Jozef II. Het lukt hem zowel een pruilend kind als een groteske monarch te spelen, en dat allemaal met een enorm komisch talent, vol energie en vooral spelplezier. Die jongen geniet van dit theater, en wij van hem.

Het toneelstuk Amadeus van Peter Shaffer ging in 1979 in première en werd in 1984 verfilmd door regisseur Milos Forman, met Tom Hulce (Mozart) en F. Murray Abraham (Salieri) in de hoofdrollen. De eerste Nederlandse opvoering was al in 1980 bij de Haagsche Comedie, met Willem Nijholt en Hans Hoes in de hoofdrollen. Nijholt speelde Salieri nogmaals in 1991 in een vrije productie van John van de Rest, met Paul Röttger als Mozart. Jeroen Krabbé vierde in 2005 zijn 40-jarig acteursjubileum als Salieri bij Bos Theaterproducties, met Marc-Marie Huijbregts als tegenspeler. De laatste Amadeus stamt uit 2019, met Mark Rietman als Salieri en Sander Plukaard als Mozart, in regie van Theu Boermans bij Het Nationale Theater. Boermans regisseert komend jaar overigens ook Mozarts opera Die Zauberflöte bij De Theateralliantie.