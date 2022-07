De schrijver van Windy (1967) gebruikte zo veel hallucinerende drugs dat het succes aan haar voorbijging

De single Windy van Ruthann Friedman.

And Windy has stormy eyes

That flash at the sound of lies

Windy, The Association (1967)

Je zult maar het alom bekende Windy hebben geschreven, de overweldigende en zonovergoten hitsingle van The Association uit de zomer van 1967, en niemand kent jou.

Ruthann Friedman heet ze dus, vergeet haar nu niet. Ze is inmiddels achter in de 70 en heeft in obscure muziekkringen de bijnaam ‘Astral folk goddess’. In 2014 werd haar door de website songfacts.com gevraagd hoe het was om in juli 1967 opeens een nummer 1-hit te hebben. Er veranderde weinig, zei ze, behalve dat ze opeens haar huur kon betalen. ‘Het was niet van: whoa!’

Daar kwam nog bij dat ze in al die jaren zo veel hallucinogene drugs had gebruikt dat het een wonder was dat ze nog rechtop stond. Vermoedelijk had ze niet echt in de gaten wat haar overkwam. ‘Ik was gewoon aan het rondhuppelen met mijn vrienden om muziek te maken, naar San Francisco, naar Los Angeles. Het was een soort zigeunerleven dat velen van ons leidden.’

Ze koos al jong voor een leven (met gitaar) on the road. Bob Dylan en lsd-goeroe Timothy Leary waren haar helden in de sixties. Ze hing rond in Californische hippiecommunes en verkeerde met leden van de band Jefferson Airplane en met zangeres Janis Joplin.

Windy schreef ze in het huis van zanger David Crosby. Ze deed er twintig minuten over. Zoals in die dagen gebruikelijk, lijkt een drugservaring het thema: er wordt in getript, regenbogen worden weggegeven, er wordt gek gelachen. De hoofdpersoon wil vliegen, hoog boven de wolken, met een stormachtige blik in de ogen.

The Association was in 1967 op zoek naar een opvolger van hun hits Along comes Mary en Cherish en via een gemeenschappelijke kennis werd hen Friedmans Windy in de schoot geworpen. In hun veel uitbundigere versie is Windy een vrouw geworden. Friedman leverde een bijdrage als achtergrondzangeres.

De mannen van The Association waren de mede-vaandeldragers van de zogeheten sunshine pop, meerstemmig, georkestreerd, opgewekt Californisch jarenzestiggeluid. Tot dit subgenre behoorden ook The Beach Boys en The Mamas & the Papas.

Albushoes van The Association, waarop ‘Windy’ staat.

Het succes van haar compositie gaf Friedmans solocarrière allesbehalve een oppepper. Achteraf gezien was het onhandig dat op haar debuutelpee uit 1969 Windy ontbrak. ‘Ik probeerde afstand te nemen van het beeld van de vrouw die slechts Windy had geschreven, omdat ik veel meer in mijn mars heb.’

Later in haar carrière kwam ze in het reine met Windy. Het was nu eenmaal een geweldig nummer en haar bekendste hit, al schreef ze honderden andere liedjes. Dat het publiek vooral dat ene nummer wilde horen tijdens haar optredens, begreep ze inmiddels.

En wie Windy was? Nee, geen vage hippieverkering uit San Francisco. Na al die jaren was Ruthann Friedman tot het besef gekomen dat Windy eigenlijk over haarzelf ging, en wat ze was in die psychedelische tijd: heel erg ‘above the clouds’.

John & Paul