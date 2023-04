De schoenen van Churchill

We gingen naar Den Haag om de Franse president te horen spreken over de toekomst van Europa. Zijn lezing voor het Nexus Instituut viel op een betekenisvol moment: het was vijfenzeventig jaar na het Congres van Europa in Den Haag waar de contouren van het continent na de ruïnes en de kampen werden geschetst. Ook was het twintig jaar na de publicatie van George Steiners beroemde Nexus-essay ‘De idee Europa’, een dubbelzinnige liefdesverklaring aan het oude continent.

Hij was laat, Macron. In een loge zaten een paar Nederlandse ministers te wachten alsof ze niet zelf een land te besturen hadden. Tijd is macht en de Fransman had het gezag over hun tijd overgenomen.

Drie kwartier later hoorden we hoe ook Macron, vijfenzeventig jaar na het Congres van Europa, stichtende woorden sprak over dit werelddeel, om te zien of de schoenen van Schuman en Churchill hem pasten. Maar omdat hij juist uit China was teruggekeerd met de boodschap dat Taiwan vooral een Chinees-Amerikaans probleem was en daarmee de Taiwanezen vogelvrij verklaarde, deed hij eerder aan Chamberlain denken dan aan Churchill.

Op het podium begeleidden steeds wijdere armgebaren een betoog over de Europese industrie die beschermd moest worden, over energie en strategische soevereiniteit, allemaal belangwekkend genoeg, maar hij was vergeten dat zich onder de deelnemers van het Congres destijds ook filosofen en schrijvers bevonden die meedachten over de Europese fundamenten.

Verdwenen zijn de filosofen en de schrijvers, gebleven zijn de technocraten. Natuurlijk schalde op zeker moment Ode an die Freude door de zaal, maar ornamenteel was deze middag de cultuur en fundamenteel markt en industrie. Het was een herhaling van dingen die hij al eerder had gezegd, maar dan versterkt, een echo die luider klonk dan het origineel.

Pas helemaal tegen het einde herinnerde Macron zich Steiners essay ‘De idee Europa’. Europa is volgens Steiner eerst en vooral gevormd door koffiehuizen, door cafés. ‘Zolang er koffiehuizen zijn’, schrijft hij, ‘zal de ‘idee Europa’ inhoud hebben.’ Aan cafétafels zijn revoluties beraamd, romans geschreven en filosofische systemen bedacht, het café is ‘de sociëteit van de geest en het poste-restante-adres van de dakloze’.

Macron zei het hem na deze middag, dat Europa een topografie van koffiehuizen is, van A Brasileira in Lissabon waar Pessoa zijn bica dronk tot aan die van Odessa, ‘die door de gangsters van Isaak Babel worden gefrequenteerd’. Babel, hij zei het echt! En daar stormden voor ons geestesoog Babels Joodse bandieten met krakende laarzen van hemelsblauw leer rond hun vlezige kuiten het podium op, straalbezopen buitelden ze over elkaar heen in hun frambozenroze vestjes, klapten op de maat van een woest lied, losten een paar schoten in de lucht en rolden weer de coulissen in.

Hij was weer alleen, de kleine president. Hij had de cultuur voor het laatst bewaard om zijn publiek het beeld voor ogen te toveren van Europa als continent van pragmatische dromers, waar uit de markt de muziek geboren wordt en uit de transactie de literatuur. Meer dan een handige uitsmijter was het niet, maar goed, het was tenminste iets.

Nog tijdens het applaus hervonden de ministers in de loge de zeggenschap over hun tijd en maakten zich schielijk uit de voeten. Het podiuminterview van studenten met Macron wachtten ze niet af, wat jammer was, want zo hoorden ze niet hoe een letterenstudent uit Utrecht de president van een bevriende natie aansprak met een welgemeend ‘Hi!’ Ze zouden zijn gekrompen van schaamte over dat typisch Nederlandse gebrek aan wellevendheid en vorm; wellicht had het ze aangezet tot een beleidsvoornemen of zoiets, een ‘Deltaplan goede manieren’, maar helaas.