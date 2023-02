De schilderkunst dood? Welnee, kijk maar naar de jonge generatie schilders in De Fundatie ★★★★☆

Het schilderij ‘The Twain Shall Meet’ (2015) van Njideka Akunyili Crosby Beeld Joshua White

Hoe vaak is het einde van de schilderkunst al aangekondigd? Vaak genoeg om ‘De schilderkunst is dood’ tot cliché te bestempelen. De Franse schilder Paul Delaroche zou het in 1839 geroepen hebben toen hij hoorde over de ontdekking van de fotografie, in de jaren zestig was het een geliefd credo onder conceptuele kunstenaars, en rond de eeuwwisseling leken verf en doek voorgoed verdrongen door fotografie en videokunst.

Maar de laatste jaren is er sprake van een kentering, zo stelt kunstcriticus en curator Hans den Hartog Jager met Brave New World. De zestien jonge schilders die hij samenbracht in De Fundatie laten overtuigend zien hoe springlevend en divers de schilderkunst anno 2023 is.

Een van de drijvende krachten achter die wederopstanding, zo schrijft Den Hartog Jager in de tentoonstellingscatalogus, is dat de kunstwereld zich sinds 2015 steeds meer opent voor niet-westerse kunstenaars. Zij injecteren de schilderkunst met nieuwe energie. De kunstenaars in zijn selectie komen dan ook uit alle windstreken, van de Verenigde Staten tot China, van Brazilië tot Pakistan.

‘Stranger fruits - Genealogia’ (2020) van Antonio Obá. Beeld Bruno Leao

Verfrissende draai

Figuratieve schilderijen zijn in de meerderheid, met een sterke voorliefde voor de menselijke figuur. Actuele thema’s passeren de revue, zoals (gender)identiteit, afkomst en digitalisering. Dat is weinig verrassend, wel laat de tentoonstelling overtuigend zien hoe ieder er een eigen, meestal verfrissende draai aan geeft. En hoe vrij en vindingrijk jonge schilders daarbij lenen uit verschillende (kunst)geschiedenissen.

Zo doet de Nigeriaans-Amerikaanse Njideka Akunyili Crosby spannende dingen met transfer, oftewel: het overbrengen van een afbeelding van de ene drager op de andere. Surrealisten pasten varianten hiervan toe voor een vervreemdend effect. Crosby smeert geprinte afbeeldingen zoals foto’s in met aceton, brengt ze aan op papier en wrijft erover. Door de chemische stof laat de inkt los en blijft een deel van de afbeelding achter. Lagen lopen spookachtig door elkaar heen en je ziet niet waar de afdruk eindigt en de verf begint. Het past mooi bij haar thematiek: leven tussen tegengestelde en toch onderling verbonden werelden.

‘Clementines’ (2018) van Louis Fratino. Beeld AmC Collezione Coppola

In zijn stemmige schilderijen speelt Antonio Obá (Brazilië) met de symboliek van de boom. Bij Stranger Fruits – Genealogia (2020) lijkt een oudere vrouw met een boomstronk te vergroeien, terwijl een kind in de takken speelt. Op het monumentale Fábula dos Erês (2019) hangen zwarte lichamen aan de takken van een dorre boom. Verschillende verwijzingen komen samen, van lynchings in de zuidelijke Verenigde Staten, tot de boom als symbool voor het leven in de christelijke schilderkunst en in de Braziliaanse Candomblé-traditie.

Bij Louis Fratino (VS) overtuigt het lenen uit de kunstgeschiedenis minder. Hij schildert alledaagse scènes uit het leven van een homokoppel, van stomende seks tot de nasleep van een ruzie. De vanzelfsprekendheid waarmee hij zulke scènes in beeld brengt is verfrissend, maar qua stijl missen zijn schilderijen eigenheid. Hij verwijst wel erg letterlijk naar voorvaderen als Chagall en Picasso.

‘Calder (Saturday Night)’ (2017) van Avery Singer. Beeld Defares Collectie

Griezelig glad

Weer heel anders is het werk Avery Singer (VS), die al ruim tien jaar werkt met digitale tekenprogramma’s. Sinds enige tijd zijn AI-programma’s in opmars die met behulp van een paar trefwoorden (‘landschap’, ‘Van Gogh’, ‘vogels’) een schilderij tevoorschijn toveren. Singer verzet zich niet, ze kiest er juist voor om met haar digitale collega’s samen te werken. Wie haar griezelig gladde doeken bekijkt kan onmogelijk achterhalen waar de hand van de schilder overgaat in die van de robot.

Dat is de gemene deler in deze energieke groepstentoonstelling: deze jonge garde heeft geen enkele twijfel over de zeggingskracht van de schilderkunst. Zelfs niet als die, voor de zoveelste keer, wordt bedreigd door nieuwe technologie.

Catalogus Hans den Hartog Jager is vooral bekend als kunstcriticus en schrijver. Vanuit die achtergrond is het niet verbazingwekkend dat de genereuze catalogus bij Brave New World misschien nog wel interessanter is dan de tentoonstelling zelf. De catalogus bevat voor elke kunstenaar een uitgebreid essay dat het jonge oeuvre vanuit verschillende hoeken belicht. Bijvoorbeeld bij de collages van de Zuid-Afrikaanse Neo Matloga, met verwrongen gezichten die zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben. Het is verleidelijk , zo schrijft Den Hartog Jager, om die vanuit Europees perspectief te koppelen aan het kubisme van Picasso en aan discussies over identiteit en sekse. Terwijl Matloga’s schilderijen in Zuid-Afrika vooral worden gezien als een reactie op de erfenis van apartheid: de huiselijke taferelen benadrukken dat thuis nog steeds de voornaamste plek is waar zwarte Zuid-Afrikanen zichzelf kunnen zijn. Met een open, onderzoekende blik laat Den Hartog Jager zien hoe de kunstwereld wordt verrijkt wanneer ze bestaande kaders openbreekt.