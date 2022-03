De schilderingen van Keith Haring uit een trappenhuis in New York zijn nu in Heerlen te zien

Figure VII van de Grace House Mural. Beeld Keith Haring Foundation

Keith Haring maakte ze in een trappenhuis in New York, ze werden voor het eerst tentoongesteld in Denver en nu debuteren ze in Europa. In het Heerlense museum Schunck kan de bezoeker nu de metershoge zwart-witschilderingen uit katholiek jeugdcentrum Grace House in de Upper West Side bekijken.

Op een blauwe maandag begin jaren tachtig beschilderde Haring (1958-1990) de muren van het trappenhuis. De Grace House Mural was geboren. Toen het jongerencentrum in 2016 sloot, werd de wandkunst uitgezaagd en op een veiling gekocht door een anonieme koper. Vorig jaar doken de stukken weer op in in het Museum of Contemporary Art (MCA) in Denver.

Nu zijn de dertien stukken te zien in Zuid-Limburg. ‘Haring naar Heerlen halen was altijd al een droom van ons’, vertelt Fabian de Kloe, artistiek leider van de expositie in Schunck. ‘Toen het MCA ons vroeg of wij de Grace House Mural wilden tentoonstellen, was ik dus gelijk enthousiast.’ Het contact tussen beide musea ontstond in 2019, toen Schunck een Basquiat-tentoonstelling in Denver mocht overnemen. ‘En nu dachten zij gelukkig aan ons.’

Figure XII van de Grace House Mural. Beeld Keith Haring Foundation

Schunck is een logische plek om kunstenaars als Basquiat en Haring te laten zien, want Heerlen is de ongekroonde Nederlandse hoofdstad van straatkunst. ‘Keith Haring is een kunstenaar die in dialoog gaat met Heerlen’, zegt De Kloe. ‘De traditie van straatcultuur is hier heel sterk en Haring zocht met zijn kunst eveneens voortdurend de publieke ruimte op.’

Ook de Grace House Mural hing oorspronkelijk in de openbare ruimte en was bedoeld om de kinderen van het katholieke jeugdcentrum een hart onder de riem te steken. Met de tentoonstelling probeert Schunck deze originele context te benaderen, aldus De Kloe. ‘Enerzijds is het jammer dat we de muurschilderingen nooit volledig kunnen reconstrueren, want het trappenhuis waaruit ze afkomstig zijn, is gesloopt. Anderzijds is het nu mogelijk de kunst te tonen aan een heel nieuw publiek.’

De Kloe beschrijft de spanning tussen dit eeuwige en vergankelijke van Harings wandkunstwerken als ‘bitterzoet’. Juist die smaak is volgens hem zo karakteristiek voor straatkunst: ‘Alles op straat is voortdurend in beweging. Wat dat betreft past de reis die de Grace House Mural over de Atlantische Oceaan heeft gemaakt perfect in het plaatje.’ Ook toepasselijk in dit opzicht is dat beweging een terugkerend thema is in de kunst van Keith Haring: ‘Niets wat hij schilderde, is statisch. Zijn figuren lijken te dansen op de muur.’

Figure XI van de Grace House Mural. Beeld Keith Haring Foundation

Naast de vrolijke kant heeft het werk van Haring iets duisters en ongemakkelijks. Hij was een kind van zijn tijd. De New Yorkse kunstscene was het bruisende middelpunt van vrijheid en zelfexpressie, maar de jaren tachtig werden ook overschaduwd door de Koude Oorlog, met de angst voor atoomwapens en vergaande informatietechnologie. ‘Deze thema’s zijn akelig actueel’, zegt De Kloe.

In de expositie wordt die sfeer uit de jaren tachtig opgeroepen, bijvoorbeeld door foto’s van Haring terwijl hij aan het schilderen is op straat of zich onderdompelt in het New Yorkse nachtleven. De ambiance van het trappenhuis is eveneens aanwezig. Niet alleen verkeert het wandkunstwerk in goede staat en is het nog compleet, ook zit bijvoorbeeld op een van de figuren een lichtknop, die mee uit de muur is gezaagd. ‘Wij grappen altijd dat de lichten in het museum uitgaan als je de schakelaar omzet’, aldus De Kloe.

Figure III van de Grace House Mural. Beeld Keith Haring Foundation

De Keith Haring Foundation, die er geen fan van is als werken van de schilder uit hun verband worden gerukt, is enthousiast over de manier waarop de tentoonstelling omgaat met de oorspronkelijke context van de Grace House Mural. ‘We hopen dat in de toekomst ook rekening wordt gehouden met de intenties die Haring had met dit kunstwerk’, laat waarnemend directeur Gil Vazquez per e-mail weten.

Wat er met de muurschilderingen zal gebeuren na de tentoonstelling in Heerlen, is volgens De Kloe nog onbekend. ‘Ik koester samen met de Keith Haring Foundation de hoop dat het werk niet achter slot en grendel verdwijnt in de privécollectie van de eigenaar. Zoals Haring zelf al zei: ‘Kunst is voor iedereen’.’

Keith Haring: Grace House Mural. Schunck Heerlen, t/m 25/9.