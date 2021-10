Laat anno 2021 aan een klas met Belgische 10-jarigen een foto van Marc Dutroux zien en ze vertellen je precies wie hij is. Ze kennen zelfs details over het witte busje waarmee hij meisjes ontvoerde, al speelde dit alles jaren voor hun geboorte. Het is een veelzeggende scène uit De schaduw van Dutroux, een podcast van NRC en de Vlaamse krant De Standaard. België-correspondent Anouk van Kampen en de in Brussel wonende journalist Gabriella Adèr zoeken 25 jaar na de arrestatie van Dutroux welke littekens de zaak heeft achtergelaten.

In vijf afleveringen tonen de makers hoe Dutroux’ gruweldaden nog steeds nadreunen in alle domeinen van de Belgische samenleving: van hoe kinderen worden opgevoed tot het vertrouwen in politie en justitie, van de onderwerpskeuze van media tot het zelfbeeld van Belgen.

Daarnaast onderzoeken de makers vragen die nog altijd knagen: hoe kon het zo lang duren voor Dutroux werd gepakt? Kan er iets waar zijn van de beweringen dat hij deel uitmaakte van een pedonetwerk? Hebben de media de emoties niet veel te hoog opgezweept? De schaduw van Dutroux tackelt de lastige materie gedetailleerd en vol nuance, met behulp van een bonte verzameling betrokkenen, experts, kunstenaars, journalisten en ‘gewone’ Belgen.

De podcast komt echt tot leven dankzij pakkende persoonlijke verhalen. Zoals dat van Tine, die met haar moeder bespreekt hoezeer de angst na Dutroux haar jeugd bepaalde – nooit meer alleen op de fiets, nog geen minuut te laat thuis mogen zijn – en hoezeer ze hoopt die angst niet door te geven aan haar eigen dochtertje. Of het verhaal van de misdaadjournalist die erbij was toen de ouders van de vermoorde An Marchal te horen kregen dat het lichaam van hun dochter was gevonden. Of dat van de gepensioneerde agent die nog steeds geëmotioneerd raakt als hij vertelt hoe hij door de parlementaire onderzoekscommissie live op tv werd ondervraagd ‘alsof hij een misdadiger was’.

Als er een minpunt te noemen is, dan is het dat het persoonlijke leven van de vertellers er soms wat erg gekunsteld wordt bijgesleept (‘zelfs als kleine kinderen in Nederland kregen wij destijds mee dat...’), iets wat in veel podcasts gebeurt en niet altijd een toegevoegde waarde is. Maar het doet weinig af aan het geheel: een podcast die laat zien hoe de acties van één man kunnen inslaan als een bom, waarvan de scherven 25 jaar later nog terug te vinden zijn.