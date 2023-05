De samenwerking tussen Brian Eno en dance-producer Fred Again leidt echt ergens toe ★★★☆☆

Een combinatie die logischer is dan op het eerste gezicht lijkt: de Britse dance-producer Fred Again (Fred Gibson, 29) en Brian Eno (74). De twee kennen elkaar al jaren, Gibson zocht de oude meester van de ambient al eens op voordat zijn Fred Again ook maar een noot had uitgebracht. Secret Life is het eerste album dat de twee samen produceerden en dat smaakt beslist naar meer. Gibson laat door Eno de beats uit zijn muziek zuigen en Eno staat toe dat Gibson wat kleur in zijn ambient-klanktapijt aanbrengt.

Er zit een natuurlijke samenhang in de muziek van het duo, die nergens geforceerd aandoet. Soms zijn de eenzame pianonoten van Eno of de verknipte samples van Gibson net iets te gemakkelijk naar hun eigen werk te herleiden, maar in diverse nummers hoor je dat hun zoektocht samen naar nieuwe texturen ook echt tot iets leidt, dat een volgende keer wat minder voorzichtig mag worden uitgewerkt.

Fred Again en Brian Eno Secret Life ★★★☆☆ Text Records