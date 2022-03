De samensmelting van cellist Nicolas Altstaedt met violist Pekka Kuusisto is perfectie ★★★★☆

Klinken als een stervend dier, cellist Nicolas Altstaedt kan dat en doet het in het Celloconcert (2017) van componist en dirigent Esa-Pekka Salonen. Altstaedt nam het stuk op met het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder Dima Slobodeniouk.

Het begint met een chaosakkoord dat klinkt als een orgel dat al blazend tot leven komt. Dan vlinderende violen en vogelgekwinkeleer in de houtblazers; Frans impressionisme is niet ver weg. Altstaedt waaiert goudbruin over sfeervolle harpakkoorden en gestopte trompetten heen.

In het tweede deel is het geweldige RPhO als een dichte mist van geluid. De cello echoot zijn zachte wanhoopskreten met een loopstation. In het derde deel wordt de cello tot leven gewekt met ritmische bongo’s. Zowel opname als stuk is opwindend.

De Sonate voor viool en cello van Ravel is Salonens pendant. De samensmelting van Altstaedt met violist Pekka Kuusisto in deel één is perfectie. Een kritiekpunt: die spanning houden ze niet vast.

Nicolas Altstaedt, cello met Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Esa-Pekka Salonen en Pekka Kuusisto, viool

Salonen Cello concerto Klassiek ★★★★☆ Alpha