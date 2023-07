De Russische zender spreekt vol optimisme over de toekomst

Een Amerikaanse militair bij Potsdamer Platz, in de Amerikaanse zone van Berlijn, met op de achtergrond een Russische jeep in de Russische zone. Beeld Bettmann Archive

Nabij Potsdam, 31 juli 1948

Iedereen lijdt, de rantsoenen zijn te karig. Ook Marie lijdt honger, al wil zij het niet toegeven. We verkeren op de rand van lichamelijk afzien, op het punt van bezwijken.

Een enkele snee brood, aangeboden door een vriendelijke collega, is een hoogst welkom geschenk, nu brood niet meer te koop is.

Mijn taak op de bank bestond de afgelopen weken uit het innemen van kleine en grote hoeveelheden van het oude geld. Hoewel mijn uren daarmee worden gevuld, ben ik toch tevreden met mijn huidige functie als kassier. Goed opletten, dan ben je blij als alles ’s avonds klopt.

Als ’s avonds de trein met enige vertraging weer in Wilhelmsdorf aankomt, heb ik een bevredigende werkdag achter de rug.

Al spreekt de Berlijnse (menig­een zegt Russische) zender vol optimisme over onze toekomst, mij valt het niet licht onze toekomst rooskleurig in te zien, en de gedachte aan een verenigd Duitsland met normaal menselijk verkeer vind ik gezien alle politieke en economische complicaties ook weinig aannemelijk.

Ik had graag gewild dat de partij waarvan ik sinds drie jaar lid ben (de SPD, de Sozialdemokratische Partei Deutschlands, red.) meer saamhorigheid in alle lagen van de bevolking had gebracht.

Het blijft schitterend zomerweer. We rooien de aardappels, om de dieven voor te zijn.

