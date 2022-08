De Ruhrtriennale: dansende graafmachines en klassieke muziek tussen de windturbines

‘Ich geh unter lauter Schatten’ van Elisabeth Stöppler op de Ruhrtriennale. Beeld Volker Beushausen

Wie over de snelweg het Duitse Roergebied binnenrijdt, ziet ze om de haverklap staan. Borden met het woord Industriekultur, vaak voorzien van een fabrieksachtige tekening. Ooit walmden hier kolenmijnen, gasfabrieken en hoogovens, nu staat er een onafzienbare voorraad gebouwen in gietijzer, staal en baksteen. Sinds 2002 worden de parels van de industriële erfenis elke nazomer opgepoetst, als locatie voor het festival Ruhrtriennale, vol theater, opera, dans, literatuur en beeldende kunst.

In Bochum, op het plein voor de Jahrhunderthalle, wordt het publiek op de openingsavond verwelkomd door een ballet van drie graafmachines. Armen hoog, zwaailicht aan, in toerbeurt klappen de grijpers open en dicht. The Huddle, koppen bij elkaar, heet de installatie van Katja Aufleger. De Berlijnse kunstenaar hoort in het metalen gekets een ‘ongewone dialoog’. Akkoord, denken muziekgevoelige oren, maar had dit computergestuurde overleg geen fascinerender ritmiek kunnen krijgen?

Ruhrtriennale: ‘The Huddle’ door Katja Aufleger. Beeld Daniel Sadrowski

De gemiste kans, zo bleek, liep als een rode draad door de openingsavond van het festival dat ruim vijf weken duurt. Puik idee, bijvoorbeeld, om in de Bochumse Turbinenhalle vioolmuziek uit de 17de eeuw te parachuteren. Een keuze uit de Rozenkranssonates nog wel, een topcollectie van de Salzburgse vioolvirtuoos Heinrich Biber. Om je op te verheugen: muzikaal-religieus erfgoed, te weten meditaties over Christus’ leven, dood en verrijzenis, afgezet tegen industrieel erfgoed, namelijk de machtige, door roest aangevreten turbines van Siemens.

Maar jammer van de zakelijke belichting. Drie musici die opkwamen in fantasieloos zwart. Een klavierspeler en een luitist die zich op de vlakte hielden. Een vioolsolist, Julia Galic, die slechts bij vlagen liet horen wat hier mogelijk was geweest: een geconcentreerd uurtje mijmeren over schoonheid en verval.

Het zijn van die ondoordachtheden die voor rekening komen van de Zwitserse festivalintendant, theaterregisseur Barbara Frey. Net zoals voorgangers als Gerard Mortier en Johan Simons mag ze drie edities op rij vullen (daarin schuilt het ‘driejaarlijkse’ van de jaarlijkse Ruhrtriennale). In 2024 neemt Ivo Van Hove het van Frey over. En wie weet had de Vlaamse directeur van Internationaal Theater Amsterdam de prestigieuze festivalpremière kunnen behoeden voor extra malheur.

Aan de muziek lag het niet, in Ich geh unter lauter Schatten (ik loop onder louter schaduw). De voorstelling draait om hedendaagse prachtmuziek: Quatre chants pour franchir le seuil, vier liederen om over de drempel te stappen, de drempel van de dood. De Franse componist Gérard Grisey voltooide ze vlak voor zijn eigen dood in 1998. De Duitse operaregisseur Elisabeth Stöppler plooide er muziek omheen van drie andere 20ste-eeuwse meesters: Iannis Xenakis, Giacinto Scelsi en Claude Vivier.

‘Ich geh unter lauter Schatten’, op de voorgrond Chorwerk Ruhr and Klangforum Wien, op de achtergrond Caroline Melzer. Beeld Volker Beushauen,

Stöpplers uitdaging: anderhalf uur muziektheater maken met muziek die niet voor theater is geschreven. Personages tonen, scènes creëren, raadselteksten vullen met inhoud. En dat in de Jahrhunderthalle, op een speelvloer maat XXL, die met de kopse kant naar het publiek ligt. Het voordeel was dat Stöppler in pakweg tachtig meter diepte vier schuin opklimmende loopbruggen kwijt kon. Het nadeel dat alles wat zich afspeelde op het achtertoneel schimmig bleef. Zestien koorzangers van Chorwerk Ruhr: lastig te volgen. Zes slagwerkers van het ensemble Klangforum Wien: wat hadden we ze in Griseys fenomenale, onweersachtige Tempus ex machina graag zien ruisen en roffelen.

Stöppler verdeelde de solopartij van Quatre chants pour franchir le seuil over vier uitstekend zingende sopranen. Zij belichaamden evenzoveel sterfgevallen: een engel, de beschaving, de stem en de mensheid. Een berucht werk van de Canadese componist Claude Vivier leverde een sprekende acteur. In 1983 beschreef Vivier in Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele (geloof je in de onsterfelijkheid van de ziel) hoe een man in de Parijse metro met een mes wordt vermoord. Voordat hij het stuk kon voltooien, kwam de componist in zijn Parijse appartement op dezelfde manier aan zijn eind.

Soms toonde Stöppler krachtige taferelen, zoals een trekkebenend, stotterend koor. Soms strooide ze met vraagtekens (sopraan op rolschaatsen, waarom?). En te vaak viel de door Peter Rundel soepel gedirigeerde muziek in een visueel vacuüm. Het kan wezen dat op de drempel van de dood minutenlang niets gebeurt, maar dat maakt nog geen boeiend theater.

De Ruhrtriennale is nog t/m 18/9 te bezoeken in Duisburg, Gladbeck, Essen en Bochum.